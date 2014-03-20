'Yurtdışındaki Gülen okulları ayrı tutulmalı, faaliyetleri güzel'

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Danimarka gezisinin son gününde ve Nevruz arifesinde İmralı ve BDP’yi uyararak “Tehdit içeren ve silahlı mücadeleyi hatırlatan laflar duyuyoruz. Bunların kimseye faydası olmaz, barış süreci için herkesin dikkatli olması lazım” dedi.

Gülen cemaatine ait Türk okulları ile ilgili çağrıları nasıl karşıladığının sorulması üzerine şöyle konuştu:

“Yurtdışındaki okulları ayrı tutmak gerekir. Yurtdışındaki okulları karıştırmamalı. Ben de bazılarını gidip gördüm. Güzel faaliyetler yapıyorlar. Devletin de yurtdışında okulları var. Tabii o ülkelerin kurallarına riayet etmek de gerekiyor. Bu ülkeler de bundan sonra belki daha dikkatli bakacaklar.”

Milliyet'ten Fikret Bila'nın haberine göre Abdullah Gül, “Bu uyarınız silahtan söz edenlere değil mi?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Evet, coğrafyanın ortaya çıkardığı durumları suiistimal etmemeleri lazım. Suriye’de, Irak’ta olup bitenler fırsat olarak görülmemeli. Türkiye’de demokratik ve eşit vatandaşlığa dayalı süreçte sorunlar çözülmeli. Çatışmanın olmadığı ortamda sorunlar teker teker çözülüyor. Mesela geçen hafta yasalaşan pakette çok önemli adımlar vardı, yerleşim yerlerinin adları, siyasi propagandada meramını anlatmada en iyi bildiği dili kullanma gibi. Ama algı ortamı kötü olunca kıymet-i harbiyesi olmuyor.”

'Başkası söylemeden telafisi gerekir'

Danimarka temasları sırasında ev sahibi başbakanın Türkiye’de yaşanan son gelişmelere değindiğini bir soru üzerine açıklayan Cumhurbaşkanı, şöyle devam etti: “Ben açıkçası bu kadar detaylı takip edeceklerini düşünmüyordum. İnternet düzenlemelerini sordular, yanlıştan dönüldüğünü anlattım. Medya özgürlüğü ve diğer özgürlüklerde ne kadar hassas olduklarını anlattılar. Ben açıkçası eksikliklerin, başkası söylemeden farkına varılması ve telafisi, kapatılması gerektiğini düşünen bir siyasetçi ve devlet adamıyım. O yüzden seçim sonrasında sonuç ne olursa olsun reform süreci başlamalı. Son yaşananlar biraz da kuralların yeterince açık ve net olmamasından kaynaklandı.”

'Askeri radarlara inceleme'

BBP Lideri merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun helikopter kazasını güncel bir havacılık olayı ile kıyaslayan Gül, “Merhum çok sevdiğim, güvendiğim bir isimdi. Ülke sınırları içinde bir helikopter kazasından söz ediyoruz, Malezya uçağı gibi okyanuslarda aranmadı” dedi. Devlet Denetleme Kurulu (DDK) raporu ve ertesinde gelen ihbarları da hatırlatan Cumhurbaşkanı, “Maalesef mahkeme çok süratli çalışmadı. DDK raporu bazı soruların yanıtsız kaldığını ve araştırılmadığını gösterdi. Mesela Genelkurmay ve askeri radarlarda inceleme daha yeni yapıldı, gecikme yaşandı. Tabii ki bu DDK’nın yetkisinde değil, savcılığın işi. Oralarda uçuş yapıldı mı, helikopter kazası bu yüzden mi yaşandı” diye konuştu.

'Türk okullarını karıştırmamalı'

Cumhurbaşkanı Gül, bir gazetecinin “Son olaylardan sonra yurtdışındaki Türk okullarına ev sahipliği eden ülkelerin bakışı değişti mi?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Yurtdışındaki okulları karıştırmamalı. Yurtdışında bazılarının açılışına gittim. Güzel faaliyetleri var, bu işe karıştırmamak lazım. O ülkeler de mutlaka daha dikkatli bakacak bu okullara. Sonuçta o ülkelerin kanunlarına uymaları lazım.”