-Tehdit etme hakları yok LEFKOŞA (A.A) - 19.09.2011 - Rum basınına göre, Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, BM Genel Kurul toplantısına katılmak üzere New York'a giderken uğradığı İngiltere'de yaşayan Rumların dün düzenlediği etkinlikte konuştu. Rumların petrol ve doğal gaz arama girişimlerine yönelik Türkiye'nin tepkilerine değinen Hristofyas, 'Türkiye'nin, 'Kıbrıs Cumhuriyeti'nin hidrokarbon yatakları saptama araştırmaları dolayısıyla protesto, daha çok da tehdit etmek ve gerginlik yaratma hakkı yoktur'' iddiasında bulundu. ''Ankara nihayet neyin çıkarına olduğunu anlasın ve gerginlik yaratmak ve bölgede karıştırıcı gibi davranmak yerine, Kıbrıs sorununun çözümünde işbirliği yapsın'' diyen Hristofyas, ''Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin birlikte yöneteceği 'Birleşik Federal Kıbrıs Cumhuriyeti'nin, doğal zenginliklerinden istifade edeceğini ve ortaya çıkacak menfaatlerden iki toplumun da faydalanacağını'' savundu. Hristofyas, ''Müzakerelerde uzlaştığımız konu budur. Yani, doğal kaynaklar ve bunlardan istifade etme yetkisi federal hükümetin yetkisinde olacak. Federal hükümet gelirlerini, bütçesi aracılığıyla her iki federal birime dağıtacak'' iddiasında bulundu. Türkiye'nin tepkilerini karşılamak için ''soğukkanlılıkla ve sessiz bir şekilde'' uluslararası alanda gerekli bütün girişimlerde bulunduğunu ve girişimlerinin karşılık gördüğünü söyleyen Hristofyas, ''Kararımız, doğal kaynaklarımızdan istifadeye ilişkin kendiliğinden anlaşılan egemenlik hakkımızı, kullanma yönünde çalışmaya devam etmektir'' dedi. ''Doğal kaynaklarını kullanmak devletlerin egemenlik hakkıdır. 'Kıbrıs Cumhuriyeti', bu hakkını kullanarak son zamanlarda Mısır, İsrail ve Lübnan ile sınırlarını belirlediği münhasır ekonomik bölgesinde araştırmalar ileri götürdü'' diyen Hristofyas, ''12. Parsel''deki araştırma sondajlarının önümüzdeki birkaç gün içerisinde başlamasının beklendiğini kaydetti. Hristofyas, Türkiye ile KKTC arasında kıta sahanlığının sınırlandırılması anlaşması imzalanacak olmasının ''yasadışı'' olacağını iddia etti. Hristofyas, BM Genel Kurulu toplantısı çerçevesinde yapacağı temaslarda, ''Türkiye'nin tehditleri ve müzakere masasında karşılaştığımız zorlukları ortaya koyacak, destek, dayanışma ve çözümde işbirliği yapması için Türkiye'ye nüfuz kullanılmasını talep edeceğiz'' dedi.