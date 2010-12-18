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Dünya

TEHDİDE KARŞIN TATBİKAT SEUL (A.A)

18 Aralık 2010 11:20

-TEHDİDE KARŞIN TATBİKAT SEUL (A.A) - 18.12.2010 - Güney Kore, Pyongyang'ın tehdidine rağmen, Kuzey Kore'nin geçen ay bombaladığı Yeonpyeong adasında gerçek mermilerle topçu tatbikatı yapılacağını bildirdi. Güney Kore Genelkurmayından bir yetkili bugün yaptığı açıklamada, ordunun muhtemel bir provokasyona cevap vermeye hazır olduğunu söyledi. Yetkili, hava koşullarının kötü olması dolayısıyla hafta sonunda tatbikatın yapılmasının beklenmediğini, ancak salı gününe kadar bir gün sürecek tatbikatın yapılacağını ifade etti. Kuzey Kore, Yeonpyeong adasında gerçek mermilerle topçu tatbikatı yapması durumunda buna karşılık vereceğini bildirmişti. Pyongyang yönetimi, Kuzey Kore'nin olası saldırılarının menzili ve şiddetinin 23 Kasımdaki bombardımandan daha büyük olacağını belirtmişti. Kuzey Kore'nin 23 Kasımda Güney Kore'nin Yeonpyeong adasını bombalaması sonucunda 4 Güney Koreli asker hayatını kaybetmiş, 18 kişi yaralanmıştı.

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