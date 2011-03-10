-TEGV SORUMLUSU EŞİNİ ÖLDÜREN KOCAYA 20 YIL HAPİS ANKARA (A.A) - 10.03.2011 - Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Mamak Öğrenim Birimi sorumlusu Şenay Gör'ü öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kocası Kadir Gör, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Kadir Gör ve avukatı Mengü Gökçe ile müştekilerin avukatı Bahar Karakaya katıldı. Avukat Karakaya, sanığın en ağır cezaya çarptırılmasını talep etti. Sanık Kadir Gör'ün avukatı Gökçe ise bazı telefon dökümlerinden örnekler vererek, Şenay Gör'ün, bir adamla sık sık ve geç vakitlerde dahi görüştüğünü iddia etti. ''Toplumun, evli bir kadının, bir erkekle gece geç saatlerde görüşmesini makul görmediğini'' ifade eden Gökçe, müvekkilinin haksız tahrik altında suçu işlediğini savundu ve lehlerine hükümlerin uygulanmasını istedi. Heyetin müzakeresinin ardından, Mahkeme Başkanı Hayrettin Türe kararı açıkladı. Buna göre Kadir Gör, önce ''resmi nikahlı eşini öldürmek'' suçundan TCK'nın 82/1 (d) maddesi uyarınca ''ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına'' çarptırıldı. Heyet, Kadir Gör'ün, eylem sırasında hafif tahrik altında olduğu gerekçesiyle bu cezayı TCK'nın ''haksız tahrik'' başlıklı 29. maddesine göre 24 yıla çevirdi. Sanığın mahkemedeki iyi halini gözeten heyet, bu cezayı 6'da 1 oranında indirerek, Kadir Gör'ü 20 yıl hapis cezasına mahkum etti. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki görüşünde, Kadir Gör'ün eşi Şenay Gör'ü, çok sayıda bıçak darbesiyle öldürdüğünü belirterek, TCK'nın ''eşi öldürmek'' suçuna ilişkin 82/1 (d) maddesi uyarınca ''ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına'' çarptırılmasını istemişti. İddianamede de Kadir Gör'ün, ''eşini öldürmek'' suçundan ''ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına'' çarptırılması talep ediliyordu.