-Teğmen Sağır'ın cenazesine ulaşıldı İZMİR (A.A) - 24.01.2012 - İzmir'in Foça ilçesi açıklarında 16 Ocakta denize düşen eğitim uçağındaki pilot adayı Teğmen Serkan Sağır'ın cenazesine ulaşıldığı bildirildi. İzmir Vali Vekili Ardahan Totuk, arama kurtarma ekiplerinin, Teğmen Serkan Sağır'ın cenazesine, Foça açıklarında ulaştığını kaydetti. Totuk, cenazenin DNA testi için adli tıp kurumuna gönderildiğini bildirdi. Çiğli 2. Anajet Üs Uçuş Eğitim Komutanlığından 16 Ocak Pazartesi günü havalanan T-37 tipi eğitim uçağı kaybolmuş, görgü tanıklarının Foça ilçesinin kuzeyinde Aslanburnu mevkisi yakınlarında bir uçağın düştüğünü ihbar etmesi üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatılmıştı. Genelkurmay Başkanlığından, uçağın ana gövdesine, Yenifoça'nın 5 kilometre açığında, 125 metre derinlikte ulaşıldığı bildirilmişti. Düşen uçakta, Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti arasında imzalanan Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması çerçevesinde, Türkiye'de görev yapan Pilot Binbaşı Masood Hussain Chhachhar ile pilot adayı Teğmen Serkan Sağır'ın bulunduğu, Pakistanlı Chhachhar'ın cesedinin Cuma günü deniz dibinden çıkarıldığı kaydedilmişti.