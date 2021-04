Tefecilik operasyonunda yakalanan örgüt liderinin 250 yıl hapsi istendi

Konya Emniyeti 6 ay önce İç Anadolu Bölgesi'nde yapılan en büyük tefecilik operasyonlardan birine imza atmış, 41 kişiyi gözaltına alınmıştı. Savcılık, 9'u tutuklu 41 şüpheli hakkında iddianamesini hazırladı. Örgüt lideri "Ağa" lakaplı Esalettin E. (49) hakkında, 250 yıl hapis cezası talep etti. İddianamede, örgütün ticari anlaşmazlıkların yaşanması durumunda kendi aralarında ‘mahkeme' kurup yargılama yaptığı, ceza kestiği, örgütün liderinin elini öpüp, biat etmeyen esnafın iş yerini açamadığı belirtildi

Zafer Samancı'nın haberine göre Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yaparak 39 kişiyi mağdur ettikleri tespit edilen örgütle ilgili 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenledi. 2020 yılı eylül ayında 400 polisin katılımıyla yapılan operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. 3 şüpheli soruşturma aşamasında tahliye edildi.

Örgütün hiyerarşik yapısı çıkartıldı

9'u tutuklu 41 şüpheliyle ilgili soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet Savcısı 554 sayfalık iddianamesini tamamladı. ‘Tefecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yağma, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali, var olan suç örgütlerini oluşturdukları korkutucu güçten yararlanarak yağma, korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme, hukuki alacağını tahsil etmek amacıyla yağma yapmak' gibi suçlamaların olduğu iddianamede örgütün hiyerarşik yapısına da yer verildi.

Örgütün liderliğini ‘Ağa' olarak bilinen Esalettin E.'nin yaptığı belirtildi. Örgüt liderinin talimatlarını yerine getiren ve diğer örgüt üyelerine bildirerek eylemlerin gerçekleşmesini sağlayan H.A., S.P., L.K., A.N., M.E. ve E.E.'nin ise örgüt lider yardımcıları oldukları belirtildi.

"Devletten güçlüyüz' imajı veren bir aile örgütü"

Silahlı gücü olan çetenin, mağdur konumundaki kişileri bu yolla korkutup sindirmeye çalıştığı ifade edilen iddianamede, "Örgüt bünyesinde silahlı bir yapının mevcut olduğu, silahı korkutma ve sindirme amaçlı kullandıkları, mağdur konumda bulunan kişilerin sindirilmesi neticesinde korku unsuru ile adli makamlara veya kolluk kuvvetlerine şikayette bulunamadıkları ve herhangi bir bilgi veremedikleri, bu suretle devlet otoritesini zayıf hissettirmeye ve devletten daha güçlüyüz imajı vermeye çalıştıkları, çıkar amacına yönelik faaliyet gösterdiği anlaşılan yapının bir aile örgütü olması, nüfuzlarını kullanarak toplumda fertleri yıldırıcı, cebir ve şiddet eylemlerinde bulundukları kanısı oluşmuştur" denildi.

Kendi mahkemelerini kurup yargılama yapmışlar

İddianamede dikkat çeken bir diğer detay ise örgütün kendi mahkemesini kurup sözde bu mahkemede ticari anlaşmazlıklar yaşayanları yargılayıp hüküm vermeleri oldu. İddianamede, "Ticari konularda kendi aralarında uzlaşamayan kişilerin veya sanayi esnafının örgüt liderine gelerek uzlaşmanın sağlanması için karar vermesini istedikleri, örgüt liderinin de yaptıkları bu tür görüşmeleri ‘mahkeme' olarak adlandırdığı, örgüt lideri olarak kendisini mahkemeler yerine koyarak sözde yargılamalar yaptığı, mahkemede kusurlu buldukları kişilere para ceza kesildiği ve kesilen cezaya uymayanların tehdit edildiği tespiti bulunmaktadır" denildi.

Biat edip el öpmeyen esnaf çalıştırılmıyor

İddianamede örgüt lideri Eselatten E.'nin örgüt üyesi A.N. ile yaptığı bir telefon görüşmesi de yer aldı. A.N. konuşmasında, "Aradım konuştum. 'Dükkanı açalım mı?' dediler. 'Sakın bak sakın' dedim. 'Dükkanı açmak yok. Yarın elini öpecek, izin alabilirsek dükkanı açacağız, alamazsak orayı kapatın gayrı dedim' ifadelerini kullandığı belirtildi. Örgüt liderinin sorusu üzerine A.N., konuştuğu esnafın el öpmeyi kabul ettiğini söyledi.

Hapiste yatacak adamları kullanmışlar

Öte yandan iddianamede yer alan başka bir detayda ise örgütün suç işlemek için il dışından 3-5 ay cezaevinde yatacak adam getirttiği de yer aldı. İddianamenin önümüzdeki günlerde kabul edilerek yargılamanın başlaması bekleniyor.