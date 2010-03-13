'Tef çalıp kalabalığı coşturmaktan' suçlu

T24- Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Batman’da birçok etkinliğe katılarak tef çalıp şarkı söyleyen Batman Bahar Kültür ve Sanat Merkezi (BKSM) çalışanı Çiçek Tekdemir hakkında dava açarak, mizahi bir olaya imza attı. Hakkında toplam 54 yıl hapis cezası istenen Tekdemir, dün ilk kez çıktığı hakim karşısında beraatini isterken, mahkeme heyeti, “tef çalıp kalabalığı coşturdun” diyerek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Taraf gazetesinin haberine göre, Batmanlı kadınların intiharlarını konu eden ‘Havar’ adlı filmde başrol oyuncusu olarak oynayan sanatçı Çiçek Tekdemir hakkında açılan davanın ilk duruşması Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya Tekdemir ve avukatı Meral Danış Beştaş katıldı. İddianamenin okunmasının ardından savunma yapan Tekdemir, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek, “Ben beş kişilik bir ailenin çalışmak zorunda olan tek ferdiyim. Geçimimi müzikle uğraşarak, şarkı söyleyerek sağlıyorum. 8 Kasım 2008 tarihinde Batman’ın Sanat Sokağı’nda yapılan etkinlikte şarkı söylemek amacıyla katıldım. Tef’imle şarkılar söyledim. Suça konu olan ‘Oremar’ isimli şarkıyı ben söylemedim. Dinleyicilerden istek gelmesi üzerine her türlü müzikli ortamda ve düğünlerde bu şarkı söyleniyordu. İstek üzerine grup bu şarkıyı söyledi” dedi.

Beraatini istedi

Sadece tef’i ile şarkıya ritim tuttuğunu kaydeden Tekdemir, “Herhangi bir suretle şarkının sözlerini dahi söylemedim. 6 Şubat 2009 tarihinde aday tanıtım etkinliğine şarkı söylemek amacıyla katıldım. Kesinlikle propaganda içerecek bir şey söylemedim. Yine 18 Şubat 2009’daki etkinliğe sanatçı olarak katılarak şarkılar söyledim. Suçsuzum beraatimi istiyorum” dedi.

‘Tef çalıp grubu coşturdun’

Etkinliklerin yer aldığı cd’yi inceleyen mahkeme heyeti, Tekdemir’in 8 Kasım 2008 tarihli olayda cadde ortasında oturan ve çoğunluğunun kadınlardan oluştuğu gösterici grubun ön tarafında yer aldığı ve “tef çalarak, Oremar isimli şarkıyı söylediği, grubun zılgıt çektiği ve Tekdemir’in de tef çalarak eşlik ettiği ve kitlenin de alkışladığı” belirtildi.

Tekdemir’in 8 Eylül 2008, 6 Şubat 2009’da da ‘tef çalarak halkı coşturduğu, bu nedenle örgüt propagandası yapma’ suçu işlediği ifade edildi. 18 Şubat, 9 Ekim ila 11 Kasım 2009 tarihlerinde yapılan etkinliklerde ise “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek” suçunu işlediği belirtilerek tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Avukat Meral Danış Beştaş, “Müvekkilim burada tef’i ile müzik yaptığını beyan etmiştir. Tef çalmak, saz çalmanın, müzik yapmanın suç olduğu düşünülemez. Dosya içerisinde yer alan fotoğraflarda müvekkilimi suçlayacak hiçbir unsur yok iken maalesef örgütün bayrakları ile resimler donatılarak müvekkilimin suç işlediği izlenimi uyandırılmaya çalışılmaktadır. Hukuk bu kadar katledilemez” dedi.

Mahkeme heyeti, Tekdemir’in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi