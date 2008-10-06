Tedirginlik İMKB’yi düşürdü, doları zirveye taşıdı

Uluslararası borsalar hızla değer kaybetti

Uluslararası piyasalardaki tedirginlik Türkiye'yi kötü etkiledi. Borsa, tarihinin en büyük beşinci düşüşünü gerçekleştirirken, dolar 1.36 ile Ağustos 2007'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.Cuma günü süren satışlar hızlanarak devam etti. Endeks günü 2 bin 978 puan düşüşle tamamlarken, tarihinin en büyük beşinci düşüşünü kaydetti. Oransal olarak bakıldığında değer kaybı yüzde 8.62'ye ulaştı. Borsa günü 31 bin 575 puandan tamamladı.Sabahki yükselişin ardından öğleden sonra ikinci bir dalga daha geldi. Dolar 1.36 ile son 14 ayın zirvesine tırmandı. Euro da yükseliş göstererek günü 1,85’den kapattı.Serbest piyasada önceki kapanışta doların satış fiyatı 1,3040 YTL, Euro’nun satış fiyatı ise 1,7920 YTL olmuştu.Gösterge faiz yüzde 20.44 ile 25 Temmuz 2008'den bu yana en yüksek seviyesine tırmandı.Dolar Euro’ya karşı yüzde 1.5 değer kazanarak 1.3580 seviyesine yükseldi. Dolar euro önünde son 13 ayın zirvesinde bulunuyor.İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda tarihi bir düşüş yaşandı. Geçtiğimiz haftayı bayram tatili nedeniyle az hasarla atlatan İMKB bugün gelen satışlarla tam anlamıyla çarpıldı. Günlük düşüş 2 bin 978 puana ulaşırken, bu rakam puan bazında İMKB tarihinin en büyük beşinci düşüşü olarak kayıtlara geçti.Borsa 22 Mayıs 2006'da 3 bin 292 puan, 16 Ağustos 2007'de 3 bin 240 puan, 17 Mart 2008'de 3 bin 176 puan ve 21 Ocak 2008'de de 3 bin 113 puan gerilemişti.Uzmanlar, ABD'de kurtarma planının Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesine rağmen, planın ABD ekonomisindeki yavaşlamaya engel olmayacağı ve sorunların süreceği endişeleri, ABD tarımdışı istihdam verisinin beklentilerden kötü gelmesi ve Avrupa'da krizin derinleşmesinin İMKB'de hızlı bir düşüş hareketine neden olduğunu belirtiyor.Uzman görüşüTacirler Menkul Değerler Portföy ve Fon Yönetim Müdürü Aslıhan Balaban, İMKB'nin son dönemde özellikle Avrupa'yı da saran resesyon korsusunun gölgesi altında haftaya satıcılı başladığına dikkat çekerek, "Şu anda endekste yeniden 32 bin bölgesinde destek oluşturma çabası hakim görünüyor. Piyasaların güçlü olup olmadığını bu hafta içinde yurtdışında yaşanacak gelişmelerle belli olacaktır" diye konuştu.32000 seviyesinden beklenen tepki gelmemesi ve aşağı yönlü hareketin hız kazanması halinde, destek arayışının 30000 puanın altında devam edeceği görüşünü savunan Balaban, sözlerini şu şekilde sürdürdü:"Piyasada gözler yine yurtdışında olacaktır. Alım yönünde iştahın azaldığı bir dönemdeyiz. İştahın yeniden artması yurtdışından gelecek açıklamalara bağlı bulunuyor. Bu hafta data yoğunluğu olacak bir hafta olacak. Ancak önlem paketleri ve mali sektöre yönelik haber akışları bu hafta için daha çok yön belirleyici özelliğe sahip olacaktır."