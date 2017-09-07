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TEDES yazısını gören sürücü frene basınca otomobil, aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK(Çorum), (DHA)- ÇORUM’un Osmancık İlçesi'nde bir otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı

07 Eylül 2017 12:17

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK(Çorum), (DHA)- ÇORUM’un Osmancık İlçesi\'nde bir otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun-İstanbul D-100 karayolundaki Çorum\'un Osmancık İlçesi Küçük Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. Samsun’dan İstanbul\'a giden 58 yaşındaki Hacı Özaki, yağmur yağışı olan bölgede yönetimindeki 34 EK 5691 plakalı otomobil ile giderken yolda, yazılı TEDES (Trafikte Elektronik Denetleme Sistemi) uyarı yazısını görünce aniden frene basınca direksiyon kontrolünü yitirdi. Otomobil, orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada araç sürücüsü Hacı Özaki ile yanında bulunan 50 yaşındaki Cemalşah Özaki, 27 yaşındaki Ümit Özaki ile 46 yaşındaki Hacer Kartal yaralandı. Yaralılar, sevk edilen ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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