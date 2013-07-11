'TED'den Davutoğlu'nun oğluna fakirlik bursu' iddiası

Türk Eğitim Derneği (TED), ilginç bir “burs” skandalı ile çalkalanıyor. Her yıl, başarılı ve gelir durumu iyi olmayan beş öğrenciyi, “tam burslu” olarak okutma kararı alan TED yönetimi, 2013-2014 öğretim döneminde tam burslu okutulacak 5 öğrenci arasına Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun 12. sınıf öğrencisi oğlu M. Davutoğlu’nu da aldı.

Taraf gazetesinin haberine göre; listenin açıklanması ile birlikte okul karıştı.

Burs için beş şart aranıyor

TED’deki “burs skandalının” ilginç hikayesi şöyle: Kısa adı TED olan Türk eğitim Derneği Koleji, başarılı ve fakir öğrencileri destek sağlamak için 2003-2004 eğitim döneminden bu yana, her yıl belirli sayıda öğrencisine tam burs sağlıyor. Yani, öğrencilerin okul giderleri okul tarafından sağlanıyor. Ancak, tam burslu olarak okumak için beş şartı tutturmak gerekiyor. Bu şartlar ise, Türk vatandaşı olmak, 5-9. sınıflar arasında okumak, not ortalamasının 85-100 arasında olması, maddi desteğe ihtiyaç duyması ve başka kurumlardan burs almaması gerekiyor.

Bakan bursu reddetti

TED Genel Müdürü Sevinç Atabay, 28 Haziran 2013 tarihinde okulun birimlerine bir yazı göndererek, önümüzdeki eğitim ve öğretim yılında tam burslu okutulacak öğrencilerin isimlerini açıkladı. Liste, eskiden beri burs alan bazı öğrencilerin yanı sıra, bu yıl ilk ilk kez tam burs almaya hak kazanan beş öğrencinin ismi de yer aldı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun, bu yıl 12. sınıfta okuyan oğlu M. Davutoğlu’nun ismi de yer aldı. Bu durum okul içinde çeşitli tartışmaların başlamasına yol açarken, Davutoğlu’nun bursu reddettiği öğrenildi. Veliler ise halen ANAP’ın eski yöneticilerinden Selçuk Pehlivanlıoğlu’nun başkanlığını yaptığı TED Koleji’nin, tam burslu öğrencileri tesbit ederken subjektif hareket ettiğini öne sürdüler. Veliler, bakan çocuklarının, not ortalaması ve diğer kriterleri tuttursa da, gelir durumunun tam burslu olarak okutulmaya imkan vermediğini kaydettiler.

TED sessiz kaldı

TED Koleji Genel Müdürü Sevinç Atabay, konuyla ilgili iddialara, bir açıklama yapmadı. Okul yönetimi, Atabay’ın yurtdışında olduğunu belirterek, konuyu tam olarak Atabay’ın bildiğini kaydettiler. Öte yandan halen birçok bakan ve milletvekilinin çocukları aynı okulda eğitim görüyor. TED, Türkiye’de en pahalı özel okulların başında geliyor.

Bakanlıktan açıklama geldi

Öte yandan, bazı basın yayın organlarında, “Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun oğlu ‘fakirlik bursuyla’ okuyor” şeklinde yer alan haberle ilgili Dışişleri Bakanlığı’ndan bir açıklama geldi. Açıklamada, “Bugün bazı basın yayın organlarında yayınlanan ‘Bakan oğlu fakirlik bursuyla okuyor’ başlıklı haberler hiç bir şekilde gerçekleri yansıtmamaktadır. Söz konusu haberlerde yer aldığı şekilde Sayın Bakan’ın oğluna bir burs verilmesi, 'Bakanın oğlunun fakirlik bursu ile okuması' kesinlikle söz konusu değildir. Haberlerde geçen “Mehmet Davutoğlu'na yüzde 100 burs verdi”, “torpilin belgesi”, 'Mehmet'in servis, yemek, eğitim, kitap, kırtasiye tüm ihtiyaçları okuldan' ibarelerinin tümü asılsızdır. Mehmet Davutoğlu 4 yıldır aynı okula devam etmektedir ve okulca belirlenen ücreti düzenli olarak Sayın Bakan tarafından ödenmiştir. Bugüne kadar hiç bir şekilde bir burs talebi olmamıştır ya da burs almamıştır. Bu durum gelecek eğitim-öğretim yılı için de aynen geçerlidir” denildi.