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TED’den 'Atatürk'e sahip çıkma’ organizasyonu

TED Ankara Koleji Mezunları, Atatürk Bizimdir Her Harfi İle Organizasyonu, İngiliz işadamının patentini...

20 Ocak 2012 02:00

Hülya Karabağlı - T24/ ANKARA

TED Ankara Koleji Mezunları, Atatürk Bizimdir Her Harfi İle Organizasyonu, İngiliz işadamının patentini aldığı Atatürk için Anıtkabir buluşması organize etti. TED, “Atatürk İsmine sahip çıkan ve geri almak isteyen herkesi Anıtkabir’de bekliyoruz” çağrısını yaptı. Anıtkabir buluşması yarın 21 Ocak  günü saat 11.30’da mozole girişi.


Kallioğlu: Suç duyurusunda bulunacağız

Atatürk Bizimdir Her Harfi İle Organizasyonu’nun mimarı TED mezunu Mehmet Kallioğlu, T24’e, Atatürk’ün ticari marka yapılmasına sebebiyet verenler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. “Bu hataya sessiz kalmayacağız” diyen Kallioğlu, “Hiç kimsenin Atatürk’ün aziz hatırasına saygısızlık yapmasına göz yummayacağız”. Organizasyonun çağrısı şöyle:


‘Her türlü ticari markada’

“Hint asıllı bir İngiliz iş adamı Atatürk'ümüzün adının Patentini her tür ticari malzemesinde kullanmak üzere satın almıştır" Atatürk bizimdir Her Harfi İle.Bu nedenle şikayetimizi duyurmak üzere 21 Ocak Cumartesi günü Anıtkabir’de  Büyük Atamızı ziyaret ederek üzüntümüzü ve derdimizi dile getireceğiz. Atatürk ismine sahip çıkan ve geri almak isteyen herkesi Anıtkabir’de 11.30’da mozole giriş  merdiveni önünde bekliyoruz”.


‘Ayakkabı markası olabilir’

Medyaya yansıyan haberlere göre, İngiliz asıllı Müslüman olan Muhammed SujahJioherYaqub, Atatürk ismini 5 Ekim 2005'ten itibaren AB markası olarak tüm üye ülkelerde geçerli olmak üzere tescil ettirdi. Atatürk isminin patentini alan Yaqub, AB ülkelerinde bu markayla artık giyecek, temizlik maddesi, alkolsüz içecek, ayakkabı, ilaç ve giysi üretebilecek.


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