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Spor

‘Tedbir kalkmazsa hapis yatarım’

Adnan Polat, Papermoon’da karşılaştığı Refik Arkan’a şu ilginç sözleri sarfetti

25 Nisan 2011 03:00

T24 - G.Saray'da Beyoğlu 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin mali kongreyle ilgili aldığı ihtiyati tedbir kararı sonrası herkes 3 Mayıs’taki ara duruşmaya kilitlenirken, başkan Adnan Polat ortaya ilginç bir iddia attı.

Cumartesi öğlen saatlerinde ünlülerin buluşma noktası olan Papermoon’da Ünal Aysal’ın listesinde yer alan Refik Arkan ile karşılaşan Polat “Refik, eğer ben bu şekilde seçime gidersem hukukçular 4 sene hapis yatabileceğimi söylüyorlar. Buna bir çare bulmamız lazım” diyerek seçimi ertelemeyi ima etti. 


İTİRAZI GERİ ALDIRDI!

Arkan'ın “Dava açanların hepsi senin adamın, geri çektir” yanıtı üzerine ise Polat “Ben dava açanları tanımıyorum. Eğer ihtiyati tedbir kalkmazsa hapis cezası almam sözkonusu. Bu hafta bütün başkan adayları toplanıp karar alsın” karşılığını verdi. Refik Arkan ise karar alması gereken mekanizmanın yönetimi kurulu olduğunu ve sorumluluğu yönetimin üstlenmesi gerektiğini ifade etti.  

Polat, Arkan’a bunları söylerken, başkanın ihtiyati tedbir kararına itiraz eden kulüp avukatı Mahinur Dengiz’i adeta fırçalayıp, yönetim kararıyla dilekçesini geri çektirmesi ise kafalarda soru işareti bıraktı.
 

Aysal topa basmak zorunda kaldı

G.Saray'da 14 Mayıs’taki seçim öncesinde hoca ve alınacak oyuncularla bu hafta anlaşmaları yapması beklenen başkan adayı Ünal Aysal işi ağırdan almaya karar verdi. Nedeni ise 14 Mayıs’ın ardından açılacak bir dava sonrasında seçimin iptal edilme tehlikesinin bulunması.

Kurmaylarıyla durum değerlendirmesi yapan Aysal “Bu hafta kulüpten açıklama yapılsın. Ondan sonra her türlü girişimde bulunalım. Ama kulüp net bir şekilde ne olacağını tüm adaylara söylemeli” derken, bütün transfer görüşmeleri de askıya alındı.


‘Ünal Aysal açık farkla kazanır’

G.Saray'ın eski 2. başkanı Ergun Gürsoy adaylar içinde en ciddi olan isim olarak Ünal Aysal’ı gördüğünü ve seçimi açık farkla kazanacağını söyledi. Diğer adayların başarılı olacağını sanmadığını belirten Gürsoy “Kongre üyeleri kimin kulübü iyi idare edeceğini bilir. Aysal’ın listesindeki herkes bilgili, deneyimli. Oy atmaya giden herkes Aysal’ı tercih edecektir” dedi. 


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