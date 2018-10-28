Tedavisi yapılan çulluk kuşu doğaya salındı

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Kumluca ilçesinde yaralı bulunan çulluk kuşu, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Kumluca\'ya bağlı Sarıkavak Mahallesi\'nde oturan bir vatandaş, bahçesinde uçamayan çulluk kuşu gördü. Halk arasında \'lökeşe\' olarak da bilinen göçmen bir tür olan çulluk kuşunun yaralı olduğunu fark ev sahibi, hayvanı Kumluca Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi\'ne getirdi. Merkezin sorumlu veteriner hekimi Sinan Ulusoy, gagasından küçük bir yara aldığı belirlenen çulluk kuşunun bakım ve tedavisini üstlendi. Tedavisi tamamlanan çulluk kuşu, Sinan Ulusoy tarafından doğaya salındı.

Veteriner hekim Sinan Ulusoy, hayvanlara olan duyarlılıkları nedeniyle vatandaşlara teşekkür ederek, \"Bu göçmen kuş, yöremizde lökeşe olarak bilinir ama gerçek adı çulluktur. Vatandaşlarımız gagasından hafif yaralı olan bu kuşu merkezimize getirdi. Biz de tedavi ve bakımını yaptık. Bu kuş, toprak altındaki solucanlarla beslendiğinden gagasını uzundur. Gagasını bir yere çarpmış. Gagasını çarpınca, yiyip, içememiş. Gerekli tedavisini ve gıda takviyesini yaptıktan sonra doğaya geri bırakıyoruz\" dedi.

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