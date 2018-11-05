Tedavisi tamamlanan nesli tehlike altındaki balık baykuşu doğaya salındı

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN’ Doğa Koruma ve Milli Parklar 7’nci Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Adana Şube Müdürlüğü ekiplerine; 9 ay önce vatandaşlarca doğada yaralı halde bulunarak teslim edilen balık baykuşu, tedavisinin ardından Adana\'da doğal yaşam alanına bırakıldı.

Balık baykuşu, 9 ay önce Adana\'daki ekipler tarafından sağ kanadı kırık bir şekilde vatandaşlardan teslim alındı ve Mersin Tarsus Hayvan Parkı’na getirilerek tedavi altına alındı. Burada 9 aylık tedavi sürecini tamamlayan balık baykuşu, Adana Şube Müdürlüğü ekiplerince de doğaya bırakıldı.

Tarsus Hayvan Parkı biyologu Altay Atlı, yaralı halde bulunan baykuşun ekipler tarafından kendilerine getirildikten sonra tedavisinin yapıldığını belirterek, \"Yaklaşık 9 ay öncesinde Türkiye’de ve dünyada çok nadir bulunan bir baykuş türü olan balık baykuşu geldi. Veteriner hekimlerimizin incelemeleri sonucunda sağ kanadında bir kırık olduğu tespit edildi. Bakım ve tedavisini gerçekleştirdik. Kırık biraz zaman alan bir süreç ama şimdi iyileşti. Bazen elimizle bile beslediğimiz oldu. Şu anda doğada kendi başına yaşamını devam ettirebilecek seviyeye geldi. Doğa Koruma ve Milli Parklar\'a balık baykuşunu teslim ettik\" dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Yaban Hayatı Teknikeri Adem Çolak, \"Balık baykuşunun Tarsus Hayvan Parkı\'nda tüm tedavileri tamamlandıktan ve rehabilitasyonu geçtikten sonra tekrar alındığı ortama bırakıyoruz. Bu çok değerli türü bugün akşam saatlerinde bulunduğu ortama bırakacağız\" diye konuştu.

TÜRKİYE\'DE SADECE AKDENİZ\'İN BAZI BÖLGELERİNDE GÖRÜLÜYOR

Bu arada, gece yırtıcı kuşları takımı altında yer alan baykuşgiller familyasından bir baykuş türü olan balık baykuşu, Avrupa\'da görülmezken, Türkiye’de ise sadece Akdeniz Bölgesi\'nin bazı yerlerinde yaşam mücadelesi veriyor. Balık baykuşu Avrupa’daki 56 tür gündüz ve gece yırtıcısı arasında üreyen popülasyonu en az tür olarak biliniyor. Bilimsel çalışmalar balık baykuşunun bu 56 tür arasında nesli tükenmeye en yakın iki türden biri olarak gösteriliyor.

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