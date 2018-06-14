Tedavisi tamamlanan hayvanlar doğaya salındı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR\'daki Lisinia Yaban Hayatı ve Rehabilitasyon Merkezi\'nde tedavileri tamamlanan 4 leylek, kulaklı orman baykuşu ve çakal, Vali Hasan Şıldak\'ın da katıldığı programla doğal hayata bırakıldı.

Burdur Valisi Hasan Şıldak, merkez Karakent köyü yakınlarındaki Lisinia Yaban Hayatı ve Rehabilitasyon Merkezi\'ni ziyaret ederek, merkezin kurucusu veteriner hekim Öztürk Sarıca\'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Şıldak, Burdur Gölü kıyısındaki lavanta bahçelerini de gezdi.

Vali Hasan Şıldak, Öztürk Sarıca\'nın övgüye değer, çok takdir edilecek çalışmalara imza attığını belirterek, \"Doğa ve çevre için olumlu mesajlar vermek adına buradayız. Öztürk Bey\'in doğa ve hayvanlar için yaptığı çalışmalar takdire değer. Tedavileri tamamlanan leylekler, baykuş ve çakalı tabiata saldık. Buradaki merkezde çeşitli darbeler almış, yaralanmış hayvanların tedavisini üstleniyor, iyileştiriyor ve tabiatla, doğal yaşamla buluşturuyorlar. Kendilerinin tarımsal anlamda da ilimizin ölçeğini aşan özellikle lavanta yetiştirilmesi, lavanta bitkisinden çeşitli ürünler elde edilmesi konusunda çok değerli çalışmaları var\" dedi.

Lisinia\'da lavanta, gül bahçeleri ve diğer endemik türlerin yetiştirildiği alanları da gördüklerini aktaran Vali Şıldak, \"İlimizin tanıtımı, çevresel değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması konusunda çok önemli çalışmalar yapıyorlar. Valiliğimiz olarak şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz\" diye konuştu.

Tedavileri tamamlanan 4 leylek ile kulaklı orman baykuşu Lisinia Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi\'nde, çakal ise Burdur Gölü kenarındaki lavanta bahçesinde doğal ortamına bırakıldı.



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