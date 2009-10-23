'Tedavi olmaya Bükreş'e giderdik şimdi biz onları tedavi ediyoruz'

T24 - Devler dün akşam UEFA Avrupa Ligi grup maçlarına çıktılar. Fenerbahçe Steaua Bükreş'i 1-0 yenerken Galatasaray da Ali Sami Yen Stadyumu'nda Dinamo Bükreş'e gol yağdırdı. Büyük derbi öncesi idman niteliğinde olan maçlardan hem Fenerbahçe hem de Galatasaray zaferle çıktı. Spor yorumcusu Erman Toroğlu dün gece oynanan maçlarla ilgili ilginç yorumlarda bulundu. İşte Toroğlu'nun Hürriyet gazetesinde yayımlanan bugünkü (23.10.2009) yazısı:





İki İstanbul, iki Bükreş’i yendi. Seneler geçtikçe şekiller de değişiyor. Bizim futbolculuk dönemimizde, kasık sakatlıklarında Bükreş’e gidilir orada tedavi olunurdu. Şimdilerde biz onları tedavi ediyoruz. Dün akşam görüldüğü gibi. Pansuman da yapıyoruz, ameliyat da.



Fenerbahçe takımı büyük transferler yapıyor veya öyle söylüyorlar. Güiza yok, santrforsuz kalıyorlar. Semih belli bir kapasitede santrfor. Eğer Avrupa’da kafaya oynayacaksan F.Bahçe’nin forvete en az iki adam daha alması gerekir. İki maçı arka arkaya seyrettim. Kazım Kazım yoklukta santrfor oynadı. Oynamaz mı, oynar. Hem de iyi işler yapar. İki senedir de bu işi yapabilecek bir adam olduğunu defalarca anlattım. Ama Kazım öncelikle santrfor mu? Değil.



Ali Sami Yen’e dönüyorsunuz, sağda Keita var, ortada Nonda, solda Kewell. Kenara bakıyorsunuz. Baros var. Hatta forvette kullanacağın Arda da oturuyor. Bu kadar isme karşılık F.Bahçe’de hücumda Güiza’yı sayıyorsunuz. Bir de Alex’i. Yüzde 50 de Semih.



G.Saray’ın golleri



İki maçı da seyrettik. Hangisinden keyif aldınız? G.Saray’ın oynadığı maçtan. Sezon başından beri ısrarla iddia ediyorum ki, bir spor seyircisi olsam takım tutmasam bilet alıp G.Saray maçına giderim. Neden? Çünkü G.Saray maçlarında hem görsel güzellik var, hem de gol. Hem rakip kaleye, hem de kendi kalesine. O beni ilgilendirmiyor. Ben madem seyirciyim, gole bakarım. G.Saray taraftarına sorarsanız korku filmi gibi seyrediyorlar. Sarı kırmızılılar atıyorlar ama mutlak da yiyorlar.



Alex yoksa F.Bahçe’de görsellik de kayboluyor. Aslında şöyle bir baktığımızda seyirci olarak bir maça gittiğinizde topun Alex’e, Keita’ya, oynarsa Yattara’ya gelmesini istiyorsunuz. Yattara saha yerine Bodrum gecelerinde oynamayı daha fazla seviyor.



Asıl iş şimdi başlıyor



F.Bahçe maçının hakemi kötüydü. G.Saray’ınki fena değil. Özer Hurmacı iyi transfer. Daum kullanabilirse çok yararlı olur. Daum onu zamanında oyundan aldı. Çünkü bacaklarına kramp girmeye başlamıştı. Daum’un Uğur’dan hala faydalanmaması enteresan. Bence yanlış yapıyor.

Mustafa Sarp, “Ben çok iyi oldum. Her şeyi yapabilirim” havasında artık ama benden ona tavsiye; “işçisin sen işçi kal.” Başka işlere karışma.

G.Saray’da Aydın’ın mutlak suretle daha fazla rol alması lazım. Çünkü değişik bir oyuncu. Civciv mi çıkarır, kuş mu çıkarır belli değil. Elano’nun da artık sahne alması gerekir.

Şu gözüküyor ki, F.Bahçe de G.Saray da bir üst tura çıkacaklar. Zaten esas mücadele de ondan sonra başlayacak. Çünkü aralarına Şampiyonlar Ligi’nden gelecekler de katılacak.