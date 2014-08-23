Tedavi olacak Gazzeli çocuğa yaralı fotoğrafla pasaport

İsrail'in saldırısında ağır yaralanan Gazzeli çocuk Emir Rakip'in yurtdışında tedavisi için kendisine pasaport çıkarıldı. Pasaportta çocuğun yaralı haldeyken çekilmiş fotoğrafı kullanıldı.

İsrail'in saldırılarında ağır yaralandıktan sonra durumu kötüleşen Gazzeli çocuk Emir Rakip'in yurtdışında tedavisi için kendisine pasaport çıkarıldı. 6 yaşındaki Emir Rakip'e çıkarılan pasaportta, başka fotoğraf bulunamadığı için yoğun bakımda çekilen fotoğrafı kullanıldı.

Al Jazeera Türk'ün haberine göre, fotoğrafın çekildiği Şifa Hastanesi'nden bir doktor telefonla yaptığı açıklamada, pasaport sayesinde Emir Rakip'in yurtdışında tedavi imkanı bulduğunu söyledi. Pasaport, BM Genel Kurulu'nca statüsü devlete yükseltilen ve başkenti Ramallah olan Filistin yönetimi tarafından verildi. Emir Rakip, pasaportu çıkarıldıktan sonra Türkiye ya da başka bir ülkede daha donanımlı bir hastanede tedavi edilebilecek.

563 çocuk öldü

İsrail'in 7 Temmuz'dan bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 563'i çocuk, 258'i kadın ve 98'i yaşlı 2 bin 98 kişi hayatını kaybetti. 3 bin 189'u çocuk, bin 994'ü kadın, 388'i yaşlı olmak üzere 10 bin 500'den fazla kişi yaralandı.