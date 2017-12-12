T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tedavi için geldiği Antalya'da dolandırıldı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - SİVAS'tan, böbreğindeki rahatsızlık nedeniyle tedavi olmak için Antalya'ya gelen Abdullah Doğruyol (59), dolandırıcıya 15 bin lirasını kaptırdı

12 Aralık 2017 16:51

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - SİVAS\'tan, böbreğindeki rahatsızlık nedeniyle tedavi olmak için Antalya\'ya gelen Abdullah Doğruyol (59), dolandırıcıya 15 bin lirasını kaptırdı.
Akdeniz Üniversitesi\'nde tedavi olmak isteyen böbrek hastası Abdullah Doğruyol, Antalya\'ya geldi. Bir ev kiralayan Doğruyol, parasını tedavisinde kullanmak üzere eşi Hayal Doğruyol\'a ait otomobili satmak istedi. Bunun için Memurevleri\'nde bulunan galerici A.Y. ile pazarlık yapan Abdullah Doğruyol, 25 bin lira karşılığında anlaştı. A.Y\'den 10 bin lira alan Doğruyol, 15 bin lira için 18 Kasım tarihli senet yaptıktan sonra otomobili A.Y.\'nin bir arkadaşına devretti. Senet tarihinde parayı tahsil etmek için gelen Abdullah Doğruyol, iş yerinin kapalı ve üzerinde \'kiralık\' yazdığını görünce dolandırıldığını anladı.
Bir yandan tedavisine devam ederken diğer yandan kendisini dolandıran galericiyi aradığını belirten Abdullah Doğruyol, \"Tek birikimimiz olan otomobili satıp parayı tedavide kullanacaktık. Paranın bir miktarını aldıktan sonra diğer taksidi almak için gidince dolandırıldığımızı anladım. Ancak iş işten geçti. Şimdi telefonla arıyor, mesaj atıyoruz. Ancak bize hiçbir şekilde dönüş yapmıyor. Polise gittim, dava açmam gerektiği söylendi. Ekmek alacak param yok, davayı nasıl açacağım\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bülent TATOĞULLARIANTALYA DHASİVASAbdullah DoğruyolAkdenizAbdullah Doğruyol AntalyaBirDoğruyolHayal DoğruyolBununMemurevleriKasımSenetParanınAncakPoliseEkmekFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24