Tedavi için geldiği Antalya'da dolandırıldı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - SİVAS\'tan, böbreğindeki rahatsızlık nedeniyle tedavi olmak için Antalya\'ya gelen Abdullah Doğruyol (59), dolandırıcıya 15 bin lirasını kaptırdı.

Akdeniz Üniversitesi\'nde tedavi olmak isteyen böbrek hastası Abdullah Doğruyol, Antalya\'ya geldi. Bir ev kiralayan Doğruyol, parasını tedavisinde kullanmak üzere eşi Hayal Doğruyol\'a ait otomobili satmak istedi. Bunun için Memurevleri\'nde bulunan galerici A.Y. ile pazarlık yapan Abdullah Doğruyol, 25 bin lira karşılığında anlaştı. A.Y\'den 10 bin lira alan Doğruyol, 15 bin lira için 18 Kasım tarihli senet yaptıktan sonra otomobili A.Y.\'nin bir arkadaşına devretti. Senet tarihinde parayı tahsil etmek için gelen Abdullah Doğruyol, iş yerinin kapalı ve üzerinde \'kiralık\' yazdığını görünce dolandırıldığını anladı.

Bir yandan tedavisine devam ederken diğer yandan kendisini dolandıran galericiyi aradığını belirten Abdullah Doğruyol, \"Tek birikimimiz olan otomobili satıp parayı tedavide kullanacaktık. Paranın bir miktarını aldıktan sonra diğer taksidi almak için gidince dolandırıldığımızı anladım. Ancak iş işten geçti. Şimdi telefonla arıyor, mesaj atıyoruz. Ancak bize hiçbir şekilde dönüş yapmıyor. Polise gittim, dava açmam gerektiği söylendi. Ekmek alacak param yok, davayı nasıl açacağım\" diye konuştu.



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