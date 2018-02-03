Tedavi gören bağımlıların sayısı 2 milyona yaklaştı

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin bilgi edinme talebini yanıtlayan Sağlık Bakanlığı, 2004 ile 2016 yılları arasında 1 milyon 860 bin 886 kez uyuşturucu tedavisi yapıldığını açıkladı. Bunların en az 35 bin 792’sinin ise çocuklara yönelik olduğu belirtildi.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi'ye gelen yanıt, Türkiye'de uyuşturucu kullanımından kaynaklı olarak hastanelerde tedavi gören yurttaş sayısını ortaya çıkardı. Sağlık Bakanlığı’na bağlı müdürlüklerce gönderilen yanıtlara göre, 2004 yılı ile 2016 yılları arasında toplam 1 milyon 860 bin 886 kez ayakta ve yatakta uyuşturucu tedavisi uygulandı. Tedavilerin en az 35 bin 792’si 18 yaş altı çocuklara uygulandı.

İlgezdi, Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) aracılığı ile Türkiye’de 2017 yılına kadarki uyuşturucu madde kullanan kişi sayısını, çocukların madde kullanım bilançosunu ve tedavi durumlarını, Türkiye genelindeki resmi ve özel madde bağımlılığı tedavi merkezi sayısını sordu. İlgezdi’ye yanıt, Sağlık Bakanlığı’na bağlı, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü ve Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verildi.

523 farklı madde ‘uyuşturucu’ sayılıyor

İlgezdi’ye verilen yanıta göre, ilki 1931 yılında olmak üzere, Bakanlar Kurulu kararı ile Türkiye’de 523 madde, “uyuşturucu madde” kapsamında değerlendiriliyor. Türkiye’de halihazırda 46 tedavi merkezinin bulunduğu vurgulanan yanıtta, yetişkinler için 1983 yılında, çocuklar için ise 1995 yılında İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin ilk uyuşturucu tedavisinin yapıldığı merkez olduğu ifade edildi.

Sayı 2 milyona dayandı

Uyuşturucu kullanımı nedeniyle uygulanan tedavi sayısına yönelik soruya verilen yanıt ise Türkiye’de artan uyuşturucu kullanımına dikkati çekti. Buna göre, 2004 ve 2016 yılları arasında “yetişkinler için” ayakta tedavi sayısı 1 milyon 724 bin 942 olurken 100 bin 152 kez de “yatakta uyuşturucu tedavisi” uygulandı.

Çocuklarda ciddi artış

2012 ve 2016 yılları arasında 18 yaşın altındaki yurttaşlar için ayakta uygulanan tedavi sayısı 33 bin 964, yatakta uygulanan uyuşturucu tedavi sayısı ise bin 1828 oldu. Çocuklar için toplam uyuşturucu tedavi sayısı 35 bin 792 olurken böylece 2004-2016 yılları arası toplam uyuşturucu tedavisi sayısı ise 1 milyon 860 bin 886 oldu.

CHP’li İlgezdi, “Suça sürüklenen çocukların durumuna odaklanmamız gerekiyor. Uyuşturucu kullanımı yaygınlaştıkça, suç işleyen çocuk sayısında da büyük artış görülüyor” dedi. TÜİK tarafından geçtiğimiz aylarda açıklanan, “Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuklar” raporunu da hatırlatan İlgezdi, suça sürüklenen çocukların yüzde 33’ünün bağımlılık yapan madde kullanıcısı olduğunu söyledi.

“Kullanım yaşı 12’nin altına düştü”

İlgezdi’nin uyuşturucu madde kullanımına ilişkin tespitleri şöyle: “Uyuşturucu madde kullanan çocukların yüzde 85’ini 15-17 yaş grubu, yüzde 15’ini ise 12-14 yaş grubundaki çocuklarımız oluşturuyor. Suça sürüklenen bu çocuklarımızın yüzde 73’ü sigara, yüzde 9’u sigara ve alkol, yüzde 4’ü sigara ve esrar, yüzde 3’ü sadece esrar, yüzde 2’si ise sigara, alkol ve esrarı birlikte kullanıyor. Bu veriler Türkiye’de uyuşturucu kullanım yaşının 12’nin altına düştüğünü gösterirken, önümüzdeki yıllarda Türkiye’yi bekleyen felaketin de en ciddi uyarısı olarak dikkate alınmalı.”

“11 yaş altı 10 çocuk kullanıcı”

“Madde kullanımı nedeniyle bir sene öncesine kadar adli makamlara sevk edilen 146 çocuğumuz var. Burada dikkat çeken önemli nokta, 11 yaşından küçük 10 çocuğun, madde kullanımı nedeniyle güvenlik birimlerine getirilmiş olması. Oysa 2015 yılı kayıtlarına göre bu sayı sadece 2’ydi. Sokaklarda uyuşturucu satışı ve kullanımı yaygınlaştıkça, kullanım yaşının da düştüğünü görüyoruz. Bununla birlikte 12-14 yaş grubu arasında da uyuşturucu kullanımı ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. 68 çocuğumuz hakkında madde kullanımına bağlı suçlar nedeniyle kayıt açılmış.”

“5 yılda yüzde 114 artış”

“Bağımlılık yapan madde kullandığı için güvenlik birimlerine getirilen çocuk sayısında çok ciddi bir artış yaşanıyor. 2012 yılında 245 olan çocuk sayısı, 2016 yılında 525’e yükselmiş. Yani yüzde 114 artış var. Özellikle suça sürüklenen erkek çocuklar arasında uyuşturucu kullanımının yaygınlaştığını görüyoruz. 2012’de 225 olan erkek çocuk sayısı, yüzde 98 artışla 446’ya ulaşmış. Öte taraftan devlet, kız çocuklarımızı koruma konusunda da yetersiz kalıyor. 2012 yılında uyuşturucu kullanımı nedeniyle güvenlik birimlerine getirilen kız çocuğu sayısı 20 iken, 2016 yılında bu sayı 4 kat artarak 79’a ulaşmış.”

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Yıllara göre ciddi artış

Yıllara göre uyuşturucu tedavi rakamları şöyle:

2004: 12 bin 656

2005: 18 bin 399

2006: 10 bin 503

2007: 41 bin 61

2008: 67 bin 293

2009: 114 bin 999

2010: 142 bin 200

2011: 168 bin 999

2012: 238 bin 389

2013: 268 bin 60

2014: 284 bin 579

2015: 232 bin 984

2016: 273 bin 81