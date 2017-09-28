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Tedavi edilen pelikan doğaya bırakıldı

HATAY, (DHA) - HATAY'ın Samandağ İlçesi'nde, güçten düşmüş bitkin halde bulunan pelikan, tedavisi yapıldıktan sonra yeniden doğaya bırakıldı

28 Eylül 2017 13:04

HATAY, (DHA) - HATAY\'ın Samandağ İlçesi\'nde, güçten düşmüş bitkin halde bulunan pelikan, tedavisi yapıldıktan sonra yeniden doğaya bırakıldı.
Vatandaşlar tarafından bulunup Meydan Köyü Jandarma Karakolu\'na götürülen pelikan, Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi\'nde 10 gün tedaviye alınan pelikan, Adana\'nın Karataş İlçesi\'ne bağlı Akyatan Lagünü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası\'nda doğal yaşam ortamına bırakıldı.
Veteriner Hekim Bünyamin Akın, besleme ve kanat egzersizlerinin arından pelikanın yeniden doğal ortamına kavuşturulduğunu söyledi.

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