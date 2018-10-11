Tedavi edilen kara akbaba ve orman kartalı doğaya salındı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - DOĞADA yaralı bulunduktan sonra Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi\'nde (AKÜREM) tedavisi ve rehabilitasyon süreci tamamlanan kara akbaba ve küçük orman kartalı tekrar doğaya bırakıldı.

Eskişehir kırsalında 1 ay önce yaralı bulunan kara akbaba ile Afyonkarahisar şehir merkezine yakın alanda 1 hafta önce bitkin halde bulunan küçük orman kartalı, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Yetkililer tarafından AKÜREM\'e getirilen kuşların tedavileri tamamlandı. Her iki kuş, AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürü Nevzat Alğan tarafından Sandıklı ilçesi sınırlarındaki Akdağ Tabiat Parkı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası\'na salındı.

\'TÜRKİYE\'DE YAŞAYAN 4 AKBABA TÜRÜNDEN 1\'İ\'

AKÜREM Müdürü Emine Hesna Kandır, \"Kara akbaba bitkin halde bulundu. Herhangi bir yaralı durumu yoktu. Yaklaşık bir aydır bizim bakım ve tedavimiz altında kaldı. Yeterince gücünü topladığını düşündüğümüz için tekrar doğaya bırakıldı. Kara akbabalar Türkiye\'de yaşayan 4 akbaba türünden 1\'i. Kara akbaba akbabaların en irisidir. Boyu 1 metreyi geçebiliyor. Kanat açıklığı ise 3 metre olabiliyor. Akbabalar hayvan ölülerini yok ederek eko sistemin sağlığına büyük katkı sağlıyor. Akbabalar doğanın çöpçüleri olarak bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde çok önemli rol oynuyor\" dedi.

\'ONLARIN VARLIĞI BİZLER İÇİN ÖNEMLİ\'

AKÜREM Müdürü Kandır, akbaba türlerinin genel anlamda Türkiye\'de popülasyonunun azalmış durumda olduğunu belirterek, \"Akbabaların doğal olarak düşmanları yok. Tek düşmanları insan ve insani faaliyetler. Özellikle yuva yaptıkları yaşlı çam ağaçlarının kesilmesi, yuvalarının bozulması, orman yangınları ve habitat tahribatının bozulması türleri tehdit ediyor. Kurt ve yırtıcı memeli hayvanları öldürmek için doğaya atılan zehirli etler de akbabalar için risk taşımaktadır. Onların varlığı bizler için önemli. İnsanlığın geleceği için önem taşıyorlar\" diye konuştu.

\'90 YABAN HAYVANINDAN 31\'İNİN TEDAVİSİ YAPILDI\'

Bölge Müdürü Nevzat Alğan da doğal hayatı ve yaban hayvanlarını korumak ve tedavilerinin yapılması için Afyonkarahisar ile Bölge Müdürlüğü\'ne bağlı illerde AKÜ\'yle birlikte çalışmalar yaptıklarını aktardı. Alğan, \"AKÜ ile birlikte bakanlığımızın çalışması kapsamında modern bir rehabilitasyon merkezi kuruyoruz. Çalışmalarına başladık ve önümüzdeki yıl hayata geçireceğiz. Bu bölgedeki bütün yaralı yaban hayvanlarının tedavi ve bakım süreci 1 milyon 400 bin lira harcanarak yapılacak merkezde tamamlanacak ve tekrar doğaya kazandırılacak. Bu yıl içinde bize ulaştırılan 90 yaban hayvanından 31\'inin tedavisi ve rehabilitasyon süreci tamamlanarak doğaya bırakıldı\" dedi.



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