TEDAŞ'tan 14 özelleştirme





T24- Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş (TEDAŞ), Hatay, Mersin, Amasya, Denizli, İstanbul, Elazığ, Aksaray, Nevşehir ve Bitlis'teki 14 adet taşınmazını satış yöntemiyle özelleştirecek.



TEDAŞ'ın bir ulusal gazetenin bugünkü baskısında yayımlanan ilanına göre, geçici teminatları 148 lira ile 256 bin 880 lira arasında değişen taşınmazların 10'u arsa, 1'i elektrik santrali, 2'si trafo yeri ve birisi de dükkan.



Şirketten ayrı olarak özelleştirilecek gayrimenkullerin satışı “kapalı teklif usulü ile TEDAŞ Genel Müdürlüğü İhale Komisyonunca yapılacak. Kamu yararı görülmesi halinde ihale pazarlık ya da açık artırma usulüyle de sonuçlandırılabilecek.



İstekliler, Hatay'daki 4 arsa, 1 elektrik santrali, Mersin'deki trafo yeri ve Amasya'daki arsa için en geç 3 Mayıs 2010 tarihinde saat 12.00'ye kadar, Denizli'deki 2 arsa, İstanbul'daki 1 arsa, Elazığ'daki trafo yeri, Aksaray ve Nevşehir'deki 2 arsa ve Bitlis'teki 2 katlı dükkan için de en geç 4 Mayıs 2010 tarihinde saat 12.00'ye kadar teklif verecek.



Söz konusu satışa ilişkin şartnameler, TEDAŞ Genel Müdürlüğü'nün Vakıfbank TEK Bürosu nezdindeki (IBAN TR690001500158007294393365) no'lu hesabına 50 lira yatırılması karşılığında, TEDAŞ'a bağlı Elektrik Dağıtım Şirketlerinin İl Müdürlükleri ile Genel Müdürlükten temin edilebilecek.