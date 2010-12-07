TEDAŞ'ın elindeki son 3 şirket de özelleştiriliyor

T24 - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, TEDAŞ’a bağlı şirketler olan Akdeniz, İstanbul Anadolu Yakası ve Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.’deki yüzde 100 hisselerin özelleştirilmesi için nihai pazarlık görüşmelerine başlıyor.



Türkiye elektrik dağıtım sektöründe perde, bugün yapılacak ihalelerle kapanacak.

TEDAŞ’ta kalan son üç dağıtım şirketi olan İstanbul Anadolu Yakası, Akdeniz ve Toroslar Elektrik Dağıtım şirketlerinin nihai pazarlık görüşmesi bugün yapılacak.

Söz konusu 3 şirketin özelleştirilmesiyle, dağıtım ihaleleri tamamlanmış olacak. Bundan sonra, elektriğin tamamı özel sektör eliyle dağıtılacak ve elektrik dağıtımda özel sektör dönemi başlamış olacak.

Aralarında Enerjisa, Aksa gibi büyük grupların bulunduğu firmalar, ihalelere yoğun ilgi gösterirken, özellikle İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ), 2,1 milyon abone sayısı, 8 bin 672,1 gigavatsaatlik (GWH) elektrik tüketimiyle iştah kabartıyor. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş’de kayıp kaçak oranı ise yüzde 8,6 oranında bulunuyor.

1,5 milyon aboneye sahip Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş’nin elektrik tüketimi 6 bin 48,6 GWH ve kayıp kaçak oranı ise yüzde 9.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. ise 2,6 milyon aboneye sahip ve elektrik tüketimi 13 bin 904,9 Gwh, kayıp kaçak oranı ise yüzde 8,9 oranında bulunuyor.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş, Antalya, Burdur, Isparta illerini, Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. ise Adana, Gaziantep, Hatay, Mersin, Osmaniye ve Kilis illerini kapsıyor.

Yetkililer, TEDAŞ’a ait elektrik dağıtım şirketlerinde gruplar halinde özelleştirme ihalelerine çıktıklarını belirterek, böylece piyasaya belirli sürelerle dağıtım şirketlerinin arz edilmiş olduğunu, yatırımcılara finansman ile ilgili yapacakları çalışmada kolaylık sağlandığını, dağıtım sektörünün kamudan özel sektöre geçmesinde de bir geçiş sürecinin yaşanmış olduğunu ifade ediyor.



Özelleştirme işlemi bitenler ve onay aşamasında olanlar

Öte yandan özelleştirme işlemi biten dağıtım bölgeleri arasında Başkent Elektrik Dağıtım, Meram Elektrik Dağıtım, Sakarya Elektrik Dağıtım, Osmangazi Elektrik Dağıtım, Çamlıbel Elektrik Dağıtım, Uludağ Elektrik Dağıtım, Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. bulunuyor.

Sözleşme aşamasında bulunan bölgeler arasında Yeşilırmak, Fırat, Vangölü Elektrik Dağıtım bölgeleri yer alıyor.

Onay aşamasında bulunan bölgeler ise Aras Elektrik Dağıtım, Boğaziçi Elektrik Dağıtım, Gediz Elektrik Dağıtım, Trakya Elektrik Dağıtım, Dicle Elektrik Dağıtım bulunuyor.

Bu arada, özelleştirme programındaki elektrik dağıtım bölgeleri, Türkiye’nin dağıtım şebekesi, coğrafi yakınlık, yönetimsel yapı, enerji talebi ve diğer teknik mali etkenler dikkate alınarak 21 dağıtım bölgesine bölünmüştü. Bu dağıtım şirketlerinden Başkent EDAŞ, Sakarya EDAŞ ve Meram EDAŞ 2009 yılında özelleştirilmişti.

Kayseri ve civarı ile Aydın-Denizli-Muğla bölgeleri 3069 sayılı kanun çerçevesinde özel şirketler tarafından işletiliyordu. Göksu EDAŞ ise 3096 sayılı kanun çerçevesinde devredilebilmesi için özelleştirme programından çıkartılmıştı.



Son elektrik dağıtım bölgeleri iştah kabartıyor

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş’nin (TEDAŞ) bağlı şirketleri olan Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş’ye teklif veren firmalar şöyle:



Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. İhalesine Katılan Teklif Sahipleri:

1- Ayen Enerji A.Ş.

2- Aksa Elektrik Perakende Satış A.Ş.

3- MMEKA Makine İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş.

4- Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.

5- Yıldızlar SSS Holding A.Ş.

6- Akfen Enerji Dağıtım ve Ticaret A.Ş.

7- Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş.

8- Park Holding A.Ş.

9- Elsan-Bereket-Karaçay Ortak Girişim Grubu 10- Emkat Ortak Girişim Grubu 11- Palmet Enerji A.Ş.

12- Fernas İnşaat A.Ş.

13- Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş.

14- Cengiz-Kolin-Limgaz Ortak Girişim Grubu 15- IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Eren Holding A.Ş. Ortak Girişim Grubu



İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.İhalesine Katılan Teklif Sahipleri:

1- Aksa Elektrik Perakende Satış A.Ş.

2- MMEKA Makine İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş.

3- Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.

4- Yıldızlar SSS Holding A.Ş.

5- Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş.

6- Park Holding A.Ş.

7- Emkat Ortak Girişim Grubu 8- Palmet Enerji A.Ş.

9- Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş.

10- Cengiz-Kolin-Limgaz Ortak Girişim Grubu 11- IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Eren Holding A.Ş. Ortak Girişim Grubu



Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.İhalesine Katılan Teklif Sahipleri:

1- Ayen Enerji A.Ş.

2- Aksa Elektrik Perakende Satış A.Ş.

3- MMEKA Makine İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş.

4- Yıldızlar SSS Holding A.Ş.

5- Akfen Enerji Dağıtım ve Ticaret A.Ş.

6- Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş.

7- Park Holding A.Ş.

8- Elsan-Bereket-Karaçay Ortak Girişim Grubu 9- Emkat Ortak Girişim Grubu 10- Fernas İnşaat A.Ş.

11- Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş.

12- Cengiz-Kolin-Limgaz Ortak Girişim Grubu 13- IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Eren Holding A.Ş. Ortak Girişim Grubu