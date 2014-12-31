TEDAŞ işçileri donmak üzereyken kurtarıldı

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Bakacak Çiftliği köyünün Kızılcık mevkisinde şiddetli fırtına nedeniyle elektrik kesintisi yaşanması üzerine bölgeye ekip gönderildi.

Onarımı yapıp dönüşe geçen 2 kişilik ekip, sis ve yoğun kar yağışına yakalandı. Bir süre sonra yolu kaybeden işçiler, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Durumun Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) bildirilmesi üzerine bölgeye yaya ekip gönderildi.

Yaklaşık 4 saat süren aramanın ardından bulunan işçiler Alper Kaya ve Özgür Bozkurt, Biga Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Biga Kaymakamı Fatih Genel, yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşullarının yaşandığı Bakacak Çiftliği köyünde enerji nakil hatlarında meydana gelen arızayı onarmak isteyen 2 işçinin hava muhalefeti nedeniyle kaybolduğunu söyledi.

Arama çalışmalarının ardından işçilerin bulunduğunu ifade eden Genel, "İki işçimiz sağ salim kurtuldular. Alınması gereken dersler ise ellerine telsizlerini almaları idi. Büyük geçmiş olsun diyorum" diye konuştu.