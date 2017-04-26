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Spor

TED Mersin Koleji’nden yüzmede dünya derecesi

Enes Kırveli de 50 metre Sırt Üstü stilinde dünya ikincisi olarak gümüş madalya almaya hak kazandı

26 Nisan 2017 19:09

Dünya Okul Sporları Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden TED Mersin Koleji Lise Erkek Yüzme Takımı, dünya üçüncüsü oldu.  Ayrıca takım sporcularımızdan Enes Kırveli, 50 metre Sırt Üstü stilinde dünya ikincisi olarak gümüş madalya almaya hak kazandı. 

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 20-25 Nisan tarihlerinde düzenlenen ISF World Schools Championship Swimming'de (Dünya Okul Sporları Yüzme Şampiyonası) 17 finalist ülkeden katılan 281 sporcu,  dünya şampiyonluğu için kıyasıya yarıştı.
 
2016-2017 eğitim-öğretim yılında düzenlenen Türkiye Okul Sporları Yüzme Şampiyonasında Türkiye Şampiyonu olan TED Mersin Koleji Lise Erkek Yüzme Takımımız (Enes Kirveli, Murat Görkem Narman, Burak Balibeyoğlu, Kürşat Yılmaz, Melikşah Dügen, Zübeyir Kaan Zümbülcan) bu başarısıyla katılmaya hak kazandıkları şampiyonada,  4x50 Karışık Bayrak Yarışında dünya derecesi elde etti.

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