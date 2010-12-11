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'Tecevüze uğraya kızları kısırlaştıralım'

Sevil Çağlar, tecavüze uğrayan engelli kızların kısırlaştırılmasını istedi...

11 Aralık 2010 02:00

T24 - Kocaeli Sosyal Hizmetler Kurulu'nun toplantısında diş hekimi Sevil Çağlar, tecavüze uğrayan engelli kızların kısırlaştırılmasını istedi, iki kadın üye destek verdi. Hukuki durum araştırılacak 

"Köpekleri salıp, taşları bağlama" deyimiyle birebir örtüşen bir tartışma patlak verdi. Kocaeli Sosyal Hizmetler Kurulu'nun kadın üyesi Sevil Çağlar, "Tecavüze uğrayan zihinsel engelli kızlar kısırlaştırılsın" dedi. Sabah gazetesinde yayımlanan haber şöyle:

Kurulun diğer iki kadın üyesi de, destek verdi. Uzmanlar ise önerinin, Naziler'in ari ırk yaratma çabasını çağrıştırdığını belirterek; "Bu sistem, tecavüzcüye cesaret verir" dedi. 


VALİ: 'KORUYAMIYORUZ' 

Tartışmanın fitili, Kocaeli Sosyal Hizmetler Kurulu'nun toplantısında ateşlendi. Vali Ercan Topaca başkanlığında yapılan toplantıda konuşan diş hekimi Sevil Çağlar, "Maalesef zihinsel engelli kızlarımız tecavüze uğruyor ve çocuk dünyaya getiriyor. Bu, benim mahallemde bile yaşandı.

Erkekler zihinsel engelli kıza inşaatta tecavüz ediyor. Kız hamile kalıyor ama bazı yollarla düşük yapmaya zorlanıyor. Çocuk doğsa bile bakma güçleri yok. Dünyada, bu durumdaki kızları kısırlaştırma tartışmaları var. Üniversitelerde kurulacak etik kurullar kısırlaştırma konusunu ele almalı" dedi. Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sevim Gökalp de "Zihinsel engelli bir kız, doğuracağı çocuğun sorumluluğunu alamaz. Sadece üniversitemizde değil, şu an devlet hastanelerinde de etik kurullar var. Karar oradan alınabilir" yorumunu yaptı.

Vali Topaca ise, "Toplumda bu tür eğilimleri ortadan kaldırmak gerekiyor. Cezalar ağırlaştırılmalı. Doğru olan kızlarımızı korumak, kollamak fakat koruyamıyoruz. Kızlarımızı koruma amaçlı bir düşünce bu. Ancak, mahkeme kararı ile olmalıdır" dedi. Kurul üyeleri arasında yer alan kadın avukat Serpil Özok da, "Zihinsel engelli bir kızın evlilik yapmasına izin varken, kısırlaştırılması konusunda izin olmaması çelişkili bir durum" diye konuştu. Vali Topaca, kadın avukatın hukuki boyutu araştırmasını ve konunun bir sonraki toplantıda tekrar tartışılmasını istedi. Tartışmanın büyümesi üzerine, toplantıda yaşananları tekrar sorduğumuz Vali Ercan Topaca, "Evet, toplantıda böyle bir konuşma geçti. Ancak toplumdaki bireylerin sağlık ve güvenliğini düşünmek devletin görevidir. Zihinsel engelli kızların kısırlaştırılması gibi bir şey düşünülemez" dedi.


 

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