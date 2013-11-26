'Tecavüzü savaş silahı olarak kullanıyorlar'

Avrupa-Ortadoğu İnsan Hakları Örgütü tarafından yayınlanan bir rapor, Beşşar Esad rejiminin kadınlara tecavüzü muhaliflere karşı bir savaş silahı olarak kullandığını açıkladı. Raporda, sistemli tecavüzün başta başkent Şam olmak üzere yedi eyalette, özellikle de hükümete bağlı askerlerin düzenlediği baskınlar sırasında, kontrol noktalarında ve gözaltı tesislerinde uygulandığı belirtildi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, tecavüz olaylarından isim ve yer belirtilerek çok sayıda örnekler verilen raporda, 2012 Aralık ayıyla Mayıs ayı arasında en az 125 kadının hükümet güçleri tarafından kaçırılarak canlı kalkan ve rehine olarak kullanıldığı veya tecavüze uğradığı kaydedildi.

Rejim gözaltına altına aldığı kadınlara tecavüz ederek, kadınları canlı kalkan olarak kullandığı ve muhalif ailelere baskı yapmak için kadınları kaçırarak rehine olarak tututulduğu belirtildi.

Raporda, sistemli tecavüzün başta başkent Şam olmak üzere yedi eyalette, özellikle de hükümete bağlı askerlerin düzenlediği baskınlar sırasında, kontrol noktalarında ve gözaltı tesislerinde uygulandığı kaydedildi.