Tecavüzü evin kedisi engelledi

Diyarbakır’da üvey teyzesi 18 yaşındaki H.T.’ye tecavüz etmek isterken, evin kedisinin üzerine atlaması ve genç kadının bağırması üzerine yakalanan 20 yaşındaki S.B. çıkarıldığı mahkemede 7.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın iddianamesine göre S.B. geçen yıl, yeni evli üvey teyzesi H.T.’yi ziyarete geldi. Genç kadınla kahvaltı yapan S.B. iddiaya göre bir süre sonra H.T. ile birlikte olmak istediğini söyledi.

Kadının teklifi reddetmesi üzerine S.B. üvey teyzesinin kıyafetlerini zorla çıkarmaya çalıştı. İddianamede H.T. saldırgana direnirken, boğuşma sırasında korkan kedinin sanığın üzerine atladığı, mağdurun bundan yararlanarak kapıyı açıp bağırarak yardım istediği, sanığın da kaçtığı yer aldı.

Dönüp boğazını sıktı

İddianamede bir süre sonra dönen S.B.’nin, H.T.’nin boğazını sıkarak, “Seninle birlikte olmadan bu evden çıkmam” dediği öne sürüldü. H.T.’nin polisi araması ve komşuların gelmesi üzerine sanığın kaçtığı kaydedilen iddianamede, hastaneye sevk edilen kadının bilek, kol ve sırtında yaralanma tespit edildiği, şüphelinin daha sonra yakalanarak tutuklandığı belirtildi. Bir süre tutuklu kalıp tahliye edilen S.B. mahkemede kendisine iftira atıldığını öne sürdü. Esas hakkında görüşünü açıklayan savcı, suçun ’taciz’ olarak kabul edilmesini istedi.

15 yıl hapsi istendi

Mahkeme, hakkında ’nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sanık S.B.’nin, ’cinsel istismar’ suçundan 7.5 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Mağdur avukatı kararı temyiz ettiklerini belirterek, “Eylemin nitelikli cinsel saldırı eylemi olduğu açık olmasına rağmen, savcı bunu cinsel taciz olarak değerlendirdi. Orada kedinin sanığa saldırması sonucunda eylemin gerçekleşmemesi hali mevcuttu” dedi.

