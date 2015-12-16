Tecavüzle suçlanan Suudi milyoner "Bir önceki ilişkimden kalan spermler bulaştı" dedi, ceza almadı

İngiltere’nin başkenti Londra’da tecavüzle suçlanan 46 yaşındaki Suudi Arabistanlı iş adamı Ehsan Abdülaziz, “Kadının üzerine düştüğü sırada vajinasına DNA bulaştırmış olabileceğini” ifadesini verdiği mahkeme tarafından suçsuz bulundu.

Hürriyet'ten Birce Bora'nın haberine göre, Southwark Kraliyet Mahkemesi’nde görülen davada ifade veren Suudi Ehsan Abdülaziz, daha önceden tanıdığı 24 yaşındaki bir kadın ve onun 18 yaşındaki arkadaşı ile Cirque Le Soir isimli gece kulübünde karşılaştığını ve onlarla birlikte bir süre eğlendikten sonra iki kadını da Maida Vale semtindeki evine götürdüğünü söyledi. Burada 24 yaşındaki kadını yatak odasına götürüp cinsel ilişkiye girdiğini belirten Abdülaziz, diğer kadının ise oturma odasında tek başına uykuya daldığını söyledi.

Sabaha karşı oturma odasındaki koltukta uyumakta olan kadını kontrol etmeye gittiğini belirten milyoner iş adamı, “Bu sırada beni üzerine çekti ve cinsel ilişkiye girmeye çalıştı” dedi.Kadının cinsel ilişki teklifini reddettiğini belirten Abdülaziz, bu olay sırasında ellerinde daha önce yaşadığı cinsel birleşme nedeniyle sperm kalıntıları bulunduğunu ve bunların genç kadının vücuduna geçmiş olabileceğini düşündüğünü söyledi.

Abdülaziz’in ifadesini dinleyen hakim adamın tecavüz suçu işlememiş olduğuna karar verdi.