Tecavüzle suçlanan Polanski'nin ABD'de hapisten kurtulma girişimine ret

ABD'de bir mahkeme ünlü yönetmen Roman Polanski'nin, 1970'li yıllarda 13 yaşındaki bir genç kızla cinsel ilişkiye girmesinden dolayı açılan tecavüz davasında yargılanmasının devam etmesi için ülkeye gelmesi karşılığında, hapis cezasının gündeme getirilmemesi teklifini kabul etmedi.

Los Angeles'taki yüksek mahkemenin hakimlerinden Scott Gordon, 13 sayfalık kararında halen kaçak olan Polanski'nin mahkeme karşısına çıkmadan davasının çözülemeyeceğini kaleme aldı.

Fransa ve Polonya vatandaşı olan Polanski, Fransa'da yaşıyor. Polanski'nin avukatları yönetmenin hapis yatmayacağı garantisi verilirse ABD'ye dönebileceğini belirtmişti.

Ancak mahkeme yetkilileri, Polanski'nin sadece ünlü olduğu için herhangi bir ayrıcalıktan yararlanamayacağını vurguladı.

Polanski 1978 yılında suçunu itiraf etmiş, 42 gün hapis yattıktan sonra salıverilmiş ancak davası devam ederken ABD'den kaçmıştı.

İade talepleri reddedildi

Ünlü yönetmen, 2010 yılında bir ziyaret için bulunduğu İsviçre'de yine ABD'den gelen talep üzerine tutuklanmıştı.

9 ay ev hapsinde tutulduktan sonra ABD'ye iade talebi reddedilmişti.

Aralık ayında da Polonya'daki Yüksek Mahkeme, ünlü yönetmenin iade edilmesi talebini reddetmişti.

Polanski, Polonya'nın yaşayan en büyük yönetmenlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Yönetmen, çekimleri Polonya'da yapılan "Piyanist" filmi ile 2003 yılında En İyi Yönetmen Oscar'ını kazanmıştı.

Yönetmenin diğer tanınan filmleri arasında "Rosemary'nin Bebeği" ile "Çin Mahallesi" (Chinatown) yer alıyor.