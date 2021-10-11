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Spor

Tecavüzle suçlanan Mendy'nin serbest kalma talebi reddedildi

Mendy, 7 haftadır cezaevinde bulunuyor

11 Ekim 2021 21:50

Biri 18 yaşın altında 4 kadına tecavüz ettiği ve bir kadına da cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle cezaevinde olan Manchester City'nin Fransız oyuncusu Benjamin Mendy'nin serbest kalma talebi geri çevrildi.

Dört farklı Tecavüz ve cinsel istismar suçlaması nedeniyle 26 Ağustos'tan bu yana cezaevinde bulunan Manchester City'nin Fransız sol beki Benjamin Mendy'nin serbest kalma talebi üçüncü defa reddedildi.

Liverpool'daki HMP Altcourse Hapishanesi'nde tutuklu bulunan Fransız oyuncu, kefaletle serbest kalma başvurusunda bulundu. Mendy'nin talebi reddedildi.

Mendy, 7 haftadır cezaevinde bulunuyor.

 

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