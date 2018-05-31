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BBC Türkçe

Tecavüzle suçlanan Harvey Weinstein 25 yıl hapis cezası alabilir

ABD'de onlarca kadına tecavüz ve cinsel tacizle suçlanan ünlü yapımcı Harvey Weinstein hakkında iddianame hazırlandı. İddianame, 2004 ve 2013'te cinsel saldırıya uğradıklarını söyleyen iki kadına yönelik suçlamaları içeriyor. Bu kadınların adları açıklanm

31 Mayıs 2018 15:12

ABD'de onlarca kadına tecavüz ve cinsel tacizle suçlanan ünlü yapımcı Harvey Weinstein hakkında iddianame hazırlandı.

İddianame, 2004 ve 2013'te cinsel saldırıya uğradıklarını söyleyen iki kadına yönelik suçlamaları içeriyor.

Bu kadınların adları ise açıklanmadı.

İki davadan herhangi birinden suçlu bulunması halinde Weinstein 25 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Avukatı, Weinstein'in suçlamaları reddedeceğini söyledi.

New York Bölge Savcısı Cyrus Vance, iddianameyle ilgili olarak Weinstein'in "hesap vermeye" bir adım daha yaklaştığını söyledi.

70'den fazla kadın Weinstein'ı cinsel taciz ve tecavüzle suçluyor.

Ünlü yapımcı hakkında Amerikan Federal Hükümeti de inceleme başlatmış durumda.

Harvey Weistein hakkında Los Angeles ve Londra'da da davalar açılması bekleniyor.

Weinstein, pasaportunu polise teslim etmesi ve izleme cihazı takması koşuluyla geçen hafta bir milyon dolar kefaletle serbest bırakılmıştı.

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