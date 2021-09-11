Tecavüzle suçlanan Benjamin Mendy'nin kefaletle serbest kalma talebi reddedildi; 2022'ye kadar cezaevinde kalacak

Tecavüz ve taciz suçlamaları nedeniyle tutuklanan Manchester City'nin yıldız sağ beki Benjamin Mendy'nin kefaletle serbest kalma talebi mahkeme tarafından reddedildi. 24 Ocak 2022 tarihinde yargılama süreci başlayacak Mendy, bu tarihe kadar cezaevinde kalacak.

BBC'nin haberine göre; 27 yaşındaki futbolcu, Cheshire'daki evinde üç kadına saldırmakla suçlanıyor. Biri 18 yaşından küçük olmak üzere 3 farklı kadına yönelik 4 saldırının Mendy'nin ev adresinde gerçekleştiği iddia ediliyor.



Fransız futbolcuyu savunan Eleanor Laws QC, 15 Kasım'daki duruşmada suçlamaları reddetmek için başvuru olacağını açıkladı. Benjamin Meny'nin 24 Ocak'taki duruşmaya kadar tutuklu kalacağı duyuruldu.