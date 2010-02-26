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Dünya

Tecavüze uğrayan keçiye başlık parası

26 Şubat 2010 17:19

Afrika ülkesi Mozambik'te bir köylünün, keçisine tecavüzle yargılanan iki gencin "kendisine başlık parası ödeyerek keçiyle evlenmesini" istediği bildirildi.

"Radio Mozambique" adlı devlet radyosunun web sitesinde çıkan habere göre, ülkenin orta kesimindeki Mbucuta köyü yakınlarında iki genç, keçiye tecavüz ederken polis tarafından suçüstü yakalandı.

Bölge savcısı Leonides Mapasse, iki gencin tecavüz etmek üzere keçiyi kaçırdığını, dolayısıyla hırsızlığa teşebbüsten yargılanacağını ve yasaya göre para cezasına çarptırılabileceğini ifade etti.

Keçinin sahibinin ise para cezasıyla yetinmediği, iki gencin "törenle keçisiyle evlenmesini ve kendisine Mozambik'in geleneksel başlık parası 'lobola' ödemesini" istediğini belirtti.

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