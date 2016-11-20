Tecavüze uğrayan kadın tutuklandı; tecavüzcüler kefaletle serbest bırakıldı!

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai şehrinde tecavüze uğrayan İngiliz bir kadın ‘evlilik dışı cinsel ilişki’ suçlamasıyla tutuklanırken, şüpheliler kefaletle serbest bırakıldı.

Hürriyet’in Daily Mail’den referans verdiği haberine göre, genç kadının ismi açıklanmayan bir arkadaşı "Şu an şoktayım. Arkadaşım polise şikayette bulundu. Polis suçluları yakaladıktan sonra serbest bırakırken arkadaşım ise evlilik dışı ilişkiye girmekle suçlanıp tutuklandı" dedi.

Yazılım mühendisi olan 25 yaşındaki kadın kendisine tecavüz edenlerin Dave Butlin ve Louis Harris olduğunu açıkladı. Serbest kalan şüpheliler ise plajda eğlenirken çekildikleri fotoğrafı sosyal medyada paylaştılar.