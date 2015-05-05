Tecavüze uğrayan çocuğa kürtaj izni yok!

Paraguay’ın Luque şehrinde bir okul kafeteryasında çalışan anne, geçtiğimiz yılın ocak ayında kızının üvey babasının cinsel tacizine maruz kaldığını yetkili kurumlara bildirdi, ancak hiçbir şey yapılmadı. Bir süre sonra kızının karnının büyüdüğünü fark eden anne, tümör korkusuyla gittiği hastanede kızının hamile olduğunu öğrendi. Anne, tecavüze uğrayan kızının kürtaj olması talebinde bulunsa da talep reddedildi, çünkü Paraguay’da hayati tehlike olmadıkça kürtaj yasak.

Çocuk hastaneye yatırılırken, anne bakım görevini yerine getirmediği gerekçesiyle 27 Nisan’da hapis cezasına çarptırıldı. Tecavüz vakasının ortaya çıkmasıyla, üvey baba kaçarken, annesi ise suç ortağı olma suçlamasıyla karşı karşıya.

'İşkenceyle eşdeğer'

Çocuğun, tecavüze uğramasının ardından erken yaşta doğum yapmasının hem sağlığı hem de psikolojisi açısından zararlı olduğunu düşünen insan hakları örgütleri ve feministlerse çocuğun kürtaj yaptırması için ayağa kalkmış durumda.

Feminist aktivist Lilian Soto, “Hayati tehlikeyi, anatomik ve psikolojik riskleri göz önüne aldığınızda, atılması gereken ilk adım çocuklarda 13 yaşındaki hamileliklerin kürtaj yapılmasıdır. Yetkililerin anlamakta zorlandıkları bu. Bu çocuk şu an yalnız ve Paraguay devletinin bunda kesin bir sorumluluğu var” diyor.

Benzer bir uyarı da Uluslararası Af Örgütü Amerika kıtası sorumlusu Guadalupe Marengo’dan geldi. Marengo, “Fiziksel ve psikolojik olarak bu çocuğun istenmeyen hamileliğe zorlanması işkenceyle eşdeğerdir” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü de, 10 yaşında bir çocuğun fiziksel gelişimini tamamlamadığını ve hamileliğin sonrasında da sağlık problemlerinin yaşanacağı uyarısında bulundu. Çocuk, gebeliğin 22’inci haftasına girmiş durumda.