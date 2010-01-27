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Dünya

Tecavüze uğradı, hamile kaldı, kırbaç yedi

Bangladeş'te tecavüze uğrayan 16 yaşındaki bir kız, hamile kaldığı için kırbaç cezasına çarptırıldı.

27 Ocak 2010 02:00

T24 - Bangladeş'te tecavüze uğrayan 16 yaşındaki bir kız, hamile kaldığı için kırbaç cezasına çarptırıldı.


Bangladeş'te tecavüze uğrayan 16 yaşındaki genç kız, hamile kaldığı gerekçesiyle 101 kırbaç cezasına çarptırıldı.

İngiliz Daily Telegraph gazetesinin haberine göre, insan hakları eylemcileri, Brahmanbaria bölgesinde geçen yıl Nisan ayında 20 yaşında bir erkeğin tecavüzüne uğradıktan hemen sonra evlendirilen kızın, hamile olduğunun anlaşılması üzerine boşandığını açıkladılar.

Bölgedeki ihtiyar heyeti, bunun üzerine ailesi kırbaç cezasını onaylayana kadar 16 yaşındaki kızın tecrit altında tutulmasını isteyen bir fetva verdi.

Kızın babasının da para cezasına çarptırıldığı ve babaya, parayı ödememesi halinde ailenin yaşadıkları köyden sürgün edileceği uyarısının yapıldığı belirtildi.

Bangladeş'in Daily Star gazetesi, genç kızın utancından ötürü tecavüz uğradığı yönünde şikayette bulunmadığını yazdı.

İhtiyar heyeti tecavüzcüyü affederken, genç kız Daily Star'a yaptığı açıklamada, gencin hayatını "mahvettiğini" belirterek "Adalet istiyorum." dedi.

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