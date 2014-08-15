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Dünya
Deutsche Welle

Tecavüze karşı aileleri göreve çağırdı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, geniş yankı yaratan tecavüz olaylarıyla ilgili ilk kez görüşünü açıkladı.

15 Ağustos 2014 19:37


Hindistan'ın 15 Ağustos 1947 tarihinde bağımsızlığını kazanması vesilesiyle kutlanan Bağımsızlık Günü'nde bir konuşma yapan Hindu milliyetçisi Narendra Modi, tecavüz vakalarını "milli utanç" olarak tanımladı.

Anne-babalara çağrıda bulunan Modi, "Tecavüzden kızlarınızı sorumlu tutacağınıza oğullarınıza çeki düzen verin" dedi. Modi, "Bu tecavüzcülerin de bir anne-babası var. Anne-babalara sesleniyorum: Oğlunuz yanlış yola meyletmeden kendisini durdurun" dedi. Hint lider, "İyiyle kötü arasındaki farkı oğullarına anlatmak her ebeveynin görevidir" dedi.

Ceza artışı da caydırıcı olmadı

Bir üniversite öğrencisinin 2012 yılında toplu tecavüze uğraması, konuyu Hindistan ve uluslararası kamuoyunun gündemine taşımıştı. Hindistan hükümeti cinsel suçlara verilen cezaları artırmasına rağmen tecavüz vakalarının önüne geçilemedi. Geçen ay Bangalore eyaletinde 6 yaşında bir kızın okulda tecavüze uğraması protestolara neden oldu. Mayıs ayında ise Hindistan'ın kuzeyinde iki genç kız kaçırılıp tecavüze uğradıktan sonra bir ağaca asılı olarak bulunmuştu.

Narendra Modi liderliğindeki Bharatiya Janata Partisi (BJP), geçen aylarda yapılan parlamento seçimlerinden zaferle çıkmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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