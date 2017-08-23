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Tecavüze

"Travmayı atlatabilmesi için üretime katılması önemli olacak"

23 Ağustos 2017 11:22

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 17 yaşındayken tecavüze uğrayıp evlenen K.Ç. için Diyarbakır Sosyal Hizmet Merkezi’nde sosyolog ve psikolog heyeti oluşturdu. Yaşadıklarının ortaya çıkmasının ardından K.Ç “İki günde hayatım değişti. Elbette iyi anlamda. Yıllar sonra artık geleceğime umutla bakıyorum. En çok istediğim okumaya yeniden başlayacağım. Üniversite hayallerime kavuşmama bir buçuk yılım kaldı” dedi.

Hürriyet'ten Güler Aydın'ın haberine göre Diyarbakır’daki olayda K.Ç., üç yıl önce 17 yaşındayken iki kişinin tecavüzüne uğramış, bunlardan biriyle zorla imam nikâhıyla evlendirilmişti. Tecavüz suçlamasıyla yargılanan V.B., düğün fotoğraflarını mahkemeye sunduktan sonra dava düşmüş ve iki sanık da beraat etmişti. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın talimatıyla K.Ç. için Diyarbakır Sosyal Hizmet Merkezi’nde sosyolog ve psikolog heyeti oluşturuldu. K.Ç. şimdi Sosyal Hizmet Merkezi’nin rehberliğinde yeni hayatına ilk adımlarını atıyor. 

Sur Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Veysi Yerlikaya’nın verdiği bilgiye göre K.Ç.’nin travmayı atlatabilmesinde üretime katılmasının önemli katkısı olacak. Bir yandan Açık Öğretim Lisesi’ne devam ederken diğer yandan uygun bir işte çalışacak. Babası firarda olan K.Ç. ile annesi ve 5 kardeşine Sosyal Yardım Fonu’ndan para yardımı yapılacak. 

İşlemler sonuçlanıncaya kadar anne S.Ç.’ye bir defaya mahsus 2 bin 792 TL verilecek. K.Ç. “İki günde hayatım değişti. Elbette iyi anlamda. Yıllar sonra artık geleceğime umutla bakıyorum. En çok istediğim okumaya yeniden başlayacağım. Üniversite hayallerime kavuşmama bir buçuk yılım kaldı” diyor.

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