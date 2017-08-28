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Dünya

Tecavüzden suçlu bulunan Hint guruya 20 yıl hapis cezası

Delhi'de güvenlik önlemleri artırılırken, Hindistan ordusu müdahale için hazır bekletiliyor

28 Ağustos 2017 16:42

Hindistan'da bir mahkeme, 2002'de iki kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle cuma günü mahkeme tarafından suçlu bulunan Gurmeet Ram Rahim Singh adlı guruyu 20 yıl hapis cezasına mahkûm etti.

Decha Sacha Sauda adlı dini tarikatın 50 yaşındaki lideri Singh'in masum olduğunu savunan on binlerce takipçisi kararı sokaklarda protesto etmiş, güvenlik görevlileriyle çıkan çatışmalarda en az 38 kişi hayatını kaybetmiş, 200'den fazla kişi de yaralanmıştı.

Sokağa çıkma yasağı getirildi

Pazartesi günü mahkemenin kararı sonucu birçok eyalette protestoların büyüyeceği endişesiyle, ülkede güvenlik önlemleri artırıldı.

Tarikatın merkezi sayılan Haryana eyaletinin Sirsa ilçesi ile Pencab eyaleti dahil birçok bölgede, sokağa çıkma yasağı getirildi.

Polise ateşli silahla müdahale yetkisi

Güvenlik amacıyla, Ram Rahim'in tutulduğu Haryana'nın Rohtak ilçesindeki hapishanede özel bir mahkeme kuruldu. Rohtak Emniyet Müdürü Navdeep Singh Virk, protestoların yeniden şiddetlenmesi halinde polis görevlilerinin ateşli silah kullanmaktan çekinmeyeceğini açıkladı.

Hint polis görevlilerine ise, gerekli gördüğü durumlarda "anında ateş etme" yetkisi verildi. Başkent Delhi'de de güvenlik önlemleri artırılırken, Hindistan ordusu güçleri olası bir müdahale için hazır bekletiliyor.

 

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