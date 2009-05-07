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Dünya

'Tecavüzde kürtaj caizdir' fetvası

Mısır’daki El Ezher Üniversitesi tarafından çıkartılan 'tecavüz varsa kürtaj olabilir' fetvası ülkeyi karıştırdı.

07 Mayıs 2009 03:00

Sünni toplumunun dünyadaki en yüksek otoritesi kabul edilen Mısır’daki El Ezher Üniversitesi tarafından çıkartılan kürtaj fetvası ülkeyi birbirine kattı.

El Ezher Üniversitesi’nin büyük imamı Şeyh Muhammed Sayid Tantavi, tecavüze uğrayan bir kadının hamile kalması durumunda “Eğer kadın namuslu” ise kürtaj yaptırmasının dinen caiz olduğunu belirterek, “Şimdi evinden çıkmış bir kızımız üniversiteye gelirken tecavüze uğrarsa, namusunu kurtarmak için doktora gidip kürtaj yaptırmaya hakkı vardır” diye konuştu.

Fetvaya karşı çıkan İslami Araştırmalar Merkezi, “Fetüs de bir insandır ve bu yüzden kürtaj kesinlikle yasak olmalıdır” diye görüş bildirdi. Ünlü teoloji profesörü Amena Nasır ise, “Tecavüze uğrayan kadın yaşadığı travmayı kürtaj olarak biraz hafifletebilir” diyerek fetvaya destek oldu. Mısır’da her yıl 20 bin kadın tecavüze uğruyor.

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