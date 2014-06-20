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Dünya

Tecavüzcüyü döverek öldürdüler

Almanya Fransa sınırı yakınlarında bulunan cesedin bir tecavüzcüye ait olduğu ortaya çıktı

20 Haziran 2014 15:30

Fransa sınırı yakınlarındaki bir park yerinde bulunan cesetle ilgili özel ekip kuran polis, 27 yaşındaki kişinin, tecavüz ettiği bir kadının yakınlarınca dövülerek öldürüldüğü bildirildi.

Cumhuriyet’in haberine göre, polis olası katilleri yakaladı. Gözaltına alınıp sorguya çekilen 4 kişiden ikisinin tecavüze uğrayan kadının akrabası, diğer ikisinin de tanıdıkları olduğu ortaya çıktı.

Polis, genci linç edenlerle ilgili kimlik bilgilerini açıklamadı. Öldürülen kişinin, Güney Batı Almanya’daki Marktgraeferland kentinde 12 Haziran’da genç bir kadına tecavüz ettiği ve hakkında tutuklama emri çıkarıldığı öğrenildi.

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