Tecavüzcüsünün affını istedi

İsviçre'de tutuklu bulunan Oscar ödüllü yönetmen Roman Polanski'nin, ABD'de 1977 yılında 13 yaşındayken tecavüz ettiği Samantha Geimer, ünlü sinemacı hakkındaki kovuşturmaya son verilmesini istedi.



Eşi ve çocuklarıyla Hawaii’de yaşayan Geimer, Los Angeles’teki mahkemeye cuma günü sunduğu dilekçede, Polanski’nin yargılanmasını istemediğini bildirdi.



Mahkemeye sunulan belgelere göre, Geimer, Polanski’nin ABD’nin isteği üzerine geçen ay İsviçre’de tutuklanmasından sonra medya tarafından o kadar taciz edildi ki, ruh sağlığı bozuldu. Samantha ve avukatı, Polanski’nin Zürih’te 26 Eylül’de tutuklanmasının ardından gazeteciler tarafından aşağı yukarı 500 kere telefonla aranmış. ABD, 76 yaşındaki Polanski’yi yargılamak için İsviçre’den resmen istemiş bulunuyor.



İsviçre adaleti iade konusunda henüz karar vermedi.