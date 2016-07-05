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Tecavüzcüsünü kendi silahıyla öldürdü

Havva Büyükdoğurcan Çiçek, ayrıldığı sevgilisi şantajla kendisine tecavüz edince öldürdü

05 Temmuz 2016 16:40

Konya'da 42 yaşındaki Havva Büyükdoğurcan Çiçek, eski sevgilisi 39 yaşındaki Mehmet Ok'u kendisine tecavüz ettiği için öldürdü. 6 Haziran'da yaşanan olayda Çiçek'in olayda kullandığı ruhsatsız tabancanın sevgili oldukları dönemde Mehmet Ok tarafından verildiği öğrenildi.

Ayrılmalarının ardından Çiçek'in peşini bırakmayan Ok, şantajla, zorla ve şiddet uygulayarak defalarca tecavüz etti. İddiaya göre olay günü de Mehmet Ok, Çiçek'i telefonla arayarak tehdit etti.

Çiçek de, Ok'un gelmesine karşı çıkarak, "Gelme, oruçluyum" diyerek vazgeçirmeye çalıştı. Ancak Ok, Çiçek'in merkez Selçuklu İlçesi Sakarya Mahallesi Merve Sokak'taki evine geldi. Havva Büyükdoğrucan Çiçek, Ok'un gelmesi üzerine ruhsatsız tabancasını alarak kapıyı açtıktan sonra, "Ben sana gelme demedim mi? Yeter artık senden çektiğim" diyerek Ok’a ateş etti. Boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerine 6 kurşun isabet eden Ok, olay yerinde öldü.

 

Çiçek daha sonra polise teslim oldu.

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