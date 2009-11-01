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Dünya

Tecavüzcünün evinde 6 ceset bulundu

01 Kasım 2009 01:02

ABD'de tecavüzden hüküm giymiş Anthony Sowell'in evinde 6 kişinin cesedinin bulunduğu bildirildi.

Polis yetkilisi Thomas Stacho, polisin yeni tecavüz suçlamaları nedeniyle Sowell'ı Ohio eyaletindeki evinde tutuklamaya gittiğini, ancak sanığın kaçtığını belirterek, evde yapılan aramada 6 kişinin cesedinin bulunduğunu söyledi.

Stacho, 15 yıl hapis yattıktan sonra tahliye edilen Sowell'in Ohio'nun Cleveland kentinin doğu yakasında gezerken polisler tarafından yakalandıktan sonra sorguya alındığını ifade etti.

Stacho, Sowell'ın başlangıçta yetkililere aranan kişi olmadığını söylediğini, ancak görevlilerin parmak izi kontrolüne başlaması üzerine kimliğini itiraf ettiğini kaydetti.

Cuyahoga bölgesi yetkilisi Frank Miller, önceki gün bulunan ilk 3 cesetten ikisinin siyah kadınlara ait olduğunu, üçüncü cesedin cinsiyetinin belirlenemediğini kaydetti.

Polis, Sowell'ın 1989 yılında tecavüz suçu nedeniyle girdiği cezaevinde 15 yıl yattığını bildirdi.

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