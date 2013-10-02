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Dünya

'Tecavüzcüler ceza almazsa biz de onlara tecavüz edeceğiz'

İsveç'te bir tecavüz davasında zanlıların suçsuz bulunmasının ardından Femen üyesi kadınlar, mahkemenin kararını protesto etti

02 Ekim 2013 21:35

Tecavüz suçundan yargılanan 6 gencin, mahkeme tarafından suçsuz bulunarak serbest bırakılmasını protesto eden İsveçli iki feminist güvenlik elemanları tarafından mahkeme binasından çıkarıldı.
Radikal'de yer alan habere göre, 15 yaşındaki bir kıza tecavüz ettikleri gerekçesiyle şehir mahkemesi tarafından suçlu bulunan 15-16 yaşlarındaki 6 genç, ağır ceza mahkemesinde delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakıldı. İsveçliler karara itiraz ederek 70 bin imza topladılar ve mahkemeye sundular. 
Feministler sosyal paylaşım sitelerinde karara itiraz ederek “şayet mahkeme tecavüzcüleri cezalandırmaz ise biz cezalandırırız ve biz de onlara tecavüz ederiz" cümlelerini yazdılar. Bununla da yetinmeyen feministlerden ikisi ağır ceza mahkemesi binasına gelerek üstsüz eylem yaptılar. Eylemci feministler mahkemenin güvenlik elemanları tarafından binadan çıkarıldı.
 

'Ceza almazlarsa biz de onlara tecavüz edeceğiz'

 
Üstsüz eylem yapan iki genç kadın, “Biz tecavüzcülerin cezalandırılmalarını istiyoruz. En azından savcının karara yüksek mahkemede itiraz etmesini bekliyoruz Aksi takdirce biz onlara tecavüz ederek cezalandıracağız. Davanın yüksek mahkemeye taşınması için 70 bin imza topladık" dediler. 

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