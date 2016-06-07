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Dünya

Tecavüzcü oğlunu savunan baba: 20 dakikalık olay hapsi hak etmiyor!

ABD’de Brock Turner, bilinci olmayan bir kadına defalarca cinsel istismarda bulunmuştu

07 Haziran 2016 22:09

Bilinci yerinde olmayan bir kadına defalarca cinsel istismarda bulunmak suçundan hüküm giyen Stanford Üniversitesi öğrencisi Brock Turner’ın babası, oğlunun ’20 dakikalık bir olay’ nedeniyle hapse gönderilmeyi hak etmediğini söyledi.

Sputnik’in haberine göre, 20 yaşındaki Turner, yarı çıplak ve bilinçsiz bir kadına cinsel istismarda bulunurken iki yüksek lisans öğrencisine yakalanmıştı. Öğrenciler, kaçmaya çalışan Turner’ı zorla alıkoyarak polisi çağırmıştı.

Turner’ın babasının davada okunan ifadesi, hukuk profesörü Michele Dauber tarafından Twitter’da paylaşıldı. Oğlunun hayatının kökünden değiştiğini savunan baba Turner, “Hayatı hiçbir zaman hayal ettiği ya da olması için çabaladığı gibi ilerlemeyecek. Bu, 20 dakikalık bir hareket için fahiş bir bedel” dedi.

​Baba Turner’ın ifadesi sosyal medyada büyük tepki çekerken; davaya bakan yargıç, 20 yaşındaki Turner’ın diğerleri için bir tehdit yaratmadığına inandığını belirtti.

Gözaltına alınmasının ardından Stanford Üniversitesi’nden ayrılan Turner, 3 ayı gözetim altında olmak üzere 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karara tepki gösteren savcı ise cezayı yetersiz bularak, “Kampüs içinde ya da dışında olması fark etmez; tecavüz tecavüzdür” diye konuştu.

 

 

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