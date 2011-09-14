'Tecavüzcü diye kurşuna dizdik, masummuş'

T24 - Tayvan’da 14 yıl önce 5 yaşında bir kıza tecavüz edip öldürmek suçuyla kurşuna dizilen askerin masum olduğu ortaya çıktı. Devlet Başkanı Ma Ying-jeou, Çiang Kuo-çing’in fotoğrafı önünde eğilip ailesinden özür diledi.



Tayvan Hava Kuvvetleri’nde görevli bir asker olan Çiang Kuo-çing, 1996’da Taipei’deki bir askeri üste 5 yaşındaki bir kızın kaçırılarak tecavüz edilip öldürülmesinin ardından tutuklanmıştı. Suçunu itiraf ettiği açıklanan Çiang, ölüm cezasına çarptırılmasının ardından ertesi yıl idam edildiğinde henüz 21 yaşındaydı. Çiang, ailesine yazdığı son mektupta, “Hava kuvvetlerindeki bir grup istihbarat subayı beni itirafa zorladı. Masumum” demişti.



Taipei Bölge Mahkemesi, ülke tarihinde ender görülen bir karara imza atarak, idam cezası infaz edilmiş bir mahkumun gıyabında 28 Ocak’ta davayı yeniden görmeye başladı. 2001’de ordudan atılan Hava Kuvvetleri askeri Hsu Rong-çu Mayıs ayında tutuklandı. Daha önce de iki kez tecavüzden mahkum olan Hsu, küçük kıza tecavüz edip öldürenin kendisi olduğunu itiraf etti. Hsu bir suç ortağının da olduğunu belirtti, ancak daha sonra bu iddiasını geri çekti.

37 saat işkence



Sonunda, Çiang’ın ifadesinin “gönüllü” ve “doğru” olmadığına, subaylar tarafından yapılan 37 saatlik bir işkencenin ardından alındığına, aleyhteki delillerin yetersizliğine hükmeden mahkeme, infaz edilen idam cezasını bozup masum askeri gıyabında beraat ettirdi. Akli dengesinin tam olarak yerinde olmadığı bildirilen Hsu ise 20 yıl hapis istemiyle yargılanıyor. Devlet Başkanı Ma Ying-jeou, annesinden özür dilediği Çiang’ın portresi önünde saygıyla eğildi. Tayvan Savunma Bakanlığı, aileye tazminat ödeneceğini açıkladı.



Tayvan kamuoyunda büyük yankı yaratan dava, ülkedeki ölüm cezası uygulamasını da yeniden tartışmaya açmış durumda.

Babası başardı ve öldü



Çiang’a güvenen ailesi, yıllarca hukuk mücadelesi verdi. Ancak 5 yaşındaki kızın iç organlarına bile zarar veren suçun ürkütücülüğü ve başka bir zanlının bulunmaması nedeniyle kamuoyu bu mücadeleye kulak tıkadı. Çiang’ın babası, geçen yıl ölmeden sadece bir ay önce savcılığa dosyayı yeniden açmayı kabul ettirdi.

