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Dünya

Tecavüzcü babaya 14 bin 400 yıl ceza

Filipinler'de bir yıl boyunca kızına tecavüz eden babaya 14 bin 400 yıl hapis cezası verildi.

24 Eylül 2010 03:00

T24- Filipinler'de kızına bir yıl boyunca tecavüz eden bir babaya 14 bin 400 yıl hapis cezası verildi.


Davayla ilgili Mart 2006 tarihli ilk mahkeme kararında, bir çekçek sürücüsü olan baba, ölüm cezasına çarptırılmıştı. Mahkum edilen kişinin, karısının Hong Kong'da çalıştığı yıl boyunca kızına 360 defa tecavüz ettiği bildirilmişti.


Ancak başkent Manila'daki Temyiz Mahkemesi, bu cezayı değiştirerek, sanığı işlediği her suç için 40'ar yıl hapse mahkum etti. Sanığın mahkeme kararını Yüksek Mahkeme'ye götürme yetkisi bulunmakla birlikte bunu yapıp yapmayacağı henüz bilinmiyor.


Babasının tecavüzlerine uğradığı sırada 13 yaşında olan, şimdi 22 yaşındaki genç kadın, yaşadığı korkunç olayların annesi temizlikçi olarak Hong Kong'a gittiği ve üç çocuğunu Manila'nın güneyindeki Los Banos'ya yaşadıkları evde, babalarına emanet ettiği 2001 Ocak'ında başladığını anlattı.


AP Ajansının haberine göre, davacı genç kadın, babasının hemen hergün kendisini ilişkiye zorladığını, sadece âdet gördüğü günlerde veya tatillerde oral sekse zorlandığını anlattı.


Genç kızın yıl boyunca yaşadığı bu korkunç tecavüzlerin, kardeşleriyle birlikte annesinin akrabalarına tatile gittiğinde sona erdiği; babasının yanına dönmek istemeyen kızın sonunda yaşadığı cinsel istismarı ailesine anlattığı belirtildi.


Hong Kong'tan dönen anne de, kızının dava açmasına destek verdi.


Temyiz Mahkemesi, savunma tarafının "davalının karısının çocukların vesayetini alabilmek ve bir yabancıyla evlenebilmek için bu iddiayı ortaya attığı" şeklindeki savlarını reddetmiş olan bir alt mahkemenin kararını da destekledi.

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