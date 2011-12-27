-Tecavüz zanlıları tutuklandı KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 26.12.2011 - Kahramanmaraş'ta, 12 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettikten sonra boğarak öldürdüğü ileri sürülen zanlı ile zanlıya yardım ettiği iddia edilen 3 kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.Ç, Z.O, İ.F. ve İ.K, cumhuriyet savcısına 4 saat ifade verdi. Zanlılardan K.Ç, ''kız çocuğuna tecavüz ve tasarlayarak öldürmek'', diğer 3 kişi de ''cinayete yardım'' suçundan nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Polis, zanlıların çıkışında adliye çevresinde ve yol güzergahında geniş güvenlik önlemi aldı. Önceki gün, bir ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Ahir Dağı Körçeşme mevkisinde, çuvalda 12 yaşındaki bir kız çocuğunun cesedini bulmuştu. İsminin, Ş.D. olduğu öğrenilen çocuğun boğulduğu ve daha sonra ormanlık alana atıldığı öğrenilmişti. Dumlupınar İlköğretim Okulu 6. sınıf öğrencisi olduğu bildirilen Ş.D'nin bir gün önce okuldan çıktıktan sonra kaybolduğu ve babası M.D'nin polise kayıp başvurusunda bulunduğu belirlenmişti.