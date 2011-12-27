T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tecavüz zanlıları tutuklandı KAHRAMANMARAŞ (A.A)

27 Aralık 2011 00:24

-Tecavüz zanlıları tutuklandı KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 26.12.2011 - Kahramanmaraş'ta, 12 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettikten sonra boğarak öldürdüğü ileri sürülen zanlı ile zanlıya yardım ettiği iddia edilen 3 kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.Ç, Z.O, İ.F. ve İ.K, cumhuriyet savcısına 4 saat ifade verdi.  Zanlılardan K.Ç, ''kız çocuğuna tecavüz ve tasarlayarak öldürmek'', diğer 3 kişi de ''cinayete yardım'' suçundan nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Polis, zanlıların çıkışında adliye çevresinde ve yol güzergahında geniş güvenlik önlemi aldı. Önceki gün, bir ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Ahir Dağı Körçeşme mevkisinde, çuvalda 12 yaşındaki bir kız çocuğunun cesedini bulmuştu. İsminin, Ş.D. olduğu öğrenilen çocuğun boğulduğu ve daha sonra ormanlık alana atıldığı öğrenilmişti.  Dumlupınar İlköğretim Okulu 6. sınıf öğrencisi olduğu bildirilen Ş.D'nin bir gün önce okuldan çıktıktan sonra kaybolduğu ve babası M.D'nin polise kayıp başvurusunda bulunduğu belirlenmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24